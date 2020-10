Čiľania budú v nedeľňajšom referende rozhodovať o zmene ústavy

Santiago 23. októbra (TASR) - Rok po tom, čo sa v Čile odohrala séria spoločenských nepokojov, budú obyvatelia juhoamerickej krajiny v nedeľnom referende rozhodovať o zmene ústavy z čias diktatúry Augusta Pinocheta, ktorú vnímajú ako príčinu súčasných nepomerov v krajine. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Pre podporovateľov zmeny ústavy, a to najmä predstaviteľov ľavicových opozičných strán, by nová ústava znamenala spravodlivejší spoločenský poriadok, ktorý by nahradil pretrvávajúce nepomery z ústavy schválenej počas Pinochetovej vlády v rokoch 1973 - 1990 a ktorú väčšina verejnosti vnímala ako podvod.



Nová ústava by rozšírila úlohu štátu v oblasti zabezpečovania záchranných sietí a vyvíjania väčšej iniciatívy v oblasti ekonomiky zasiahnutej krízou nového koronavírusu.



Niektorí konzervatívci navrhovanú zmenu odmietajú so slovami, že súčasná ústava stojí za ekonomickým rastom a stabilitou krajiny.



Podľa prieskumu verejnej mienky viac ako 70 percent Čiľanov novú ústavu podporuje, zatiaľ čo proti zmene ústavy sa stavia 17 percent obyvateľov.



Čilský prezident Sebastián Piňera občanov vyzval, aby sa na nedeľnom referende zúčastnili a nedopustili zopakovanie násilných činov, ktoré minulú nedeľu skazili prvé výročie masových protestov. Demonštranti počas nedeľného výročia podpálili dva katolícke kostoly v centre hlavného mesta Santiago a zaútočili na policajné stanice.