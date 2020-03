Čile a Guatemala uzavreli hranice pre cudzincov na 15 dní

Mexiko 17. marca (TASR) - Čile a Guatemala v pondelok oznámili, že na 15 dní uzavrú svoje hranice, aby zastavili šírenie nového koronavírusu, informovala agentúra DPA. Podobné opatrenie prijali aj ďalšie latinskoamerické krajiny.



Čilský prezident Sebastián Piňera v pondelok na Twitteri napísal, že vláda sa tak rozhodla v súvislosti s nárastom počtu nakazených, ktorý dosiahol 155.



"Rozhodli sme sa prijať dodatočné opatrenia s cieľom bojovať proti tejto pandémii a lepšie chrániť zdravie Čiľanov," napísal Piňera a dodal, že jeho krajina pre cudzincov od stredy zatvorí všetky suchozemské a námorné hranice i letiská.



Čiľania vracajúci sa z rizikových krajín budú musieť zostať v karanténe. Pokuty a väzenie podľa prezidenta hrozia osobám, ktoré nedodržia pokyny zdravotníckych úradov a ohrozia zdravie ostaných.



Podobné opatrenia zaviedla v pondelok aj Guatemala. Prezident Alejandro Giammattei povedal, že "Guatemalčania budú môcť vstúpiť do krajiny, no budú musieť zostať určitý čas v karanténe".



Počet prípadov nákazy v Guatemale dosiahol sedem a jeden z pacientov ochoreniu podľahol.



Uzavretie hraníc od utorkovej polnoci do 30. mája potvrdila aj Kolumbia. Oznámil to na Twitteri prezident Iván Duque s tým, že opatrenie sa týka všetkých cudzincov i domácich. Preprava tovarov je povolená, rovnako ako v Čile a Guatemale.



Argentína, Peru a Panama minulý víkend takisto oznámili opatrenia v súvislosti s uzavretím hraníc. Salvádor, kde nákazu zatiaľ nepotvrdili, tak spravil ešte minulý týždeň, vyhlásili tam však núdzový stav.



Ekvádorský prezident Lenín Moreno v pondelok oznámil, že osem latinskoamerických krajín, ktoré sú členmi regionálneho zoskupenia Prosur, začalo v oblasti boja proti nákaze spolupracovať. Členskými krajinami sú Argentína, Brazília, Ekvádor, Čile, Guyana, Kolumbia, Paraguaj a Peru.



Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 v oblasti Latinskej Ameriky potvrdili 26. februára v Brazílii.