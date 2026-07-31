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Čile a Venezuela obnovili diplomatické vzťahy
Venezuelská vláda minulý rok nariadila stiahnutie svojich diplomatov z Čile a šiestich ďalších krajín, ktoré požadovali preskúmanie výsledkov prezidentských volieb z júla 2024.
Autor TASR
Santiago/Caracas 31. júla (TASR) - Čile a Venezuela sa vo štvrtok dohodli na opätovnom obnovení diplomatických vzťahov po ich prerušení v roku 2024 počas vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Čile a Venezuela od dnešného dňa vstupujú do novej éry. Dohoda nám umožní posunúť sa v riešení obrovských výziev, ktorým čelíme ako krajiny na tom istom kontinente... súvisiacich s bezpečnosťou, migráciou a ekonomickým rozvojom,“ vyhlásil čilský prezident José Antonio Kast.
Venezuelská vláda minulý rok nariadila stiahnutie svojich diplomatov z Čile a šiestich ďalších krajín, ktoré požadovali preskúmanie výsledkov prezidentských volieb z júla 2024. V nich bol za víťaza vyhlásený Maduro.
Od americkej operácie v Caracase z januára tohto roka obnovilo vzťahy s Venezuelou viacero krajín. Agentúra AFP uvádza, že Kast sa snaží z krajiny vyhostiť približne 330.000 nelegálnych migrantov, množstvo z nich práve z Venezeuly, a absencia diplomatických vzťahov s Caracasom sa pri tomto cieli ukázala ako prekážka.
„Čile a Venezuela od dnešného dňa vstupujú do novej éry. Dohoda nám umožní posunúť sa v riešení obrovských výziev, ktorým čelíme ako krajiny na tom istom kontinente... súvisiacich s bezpečnosťou, migráciou a ekonomickým rozvojom,“ vyhlásil čilský prezident José Antonio Kast.
Venezuelská vláda minulý rok nariadila stiahnutie svojich diplomatov z Čile a šiestich ďalších krajín, ktoré požadovali preskúmanie výsledkov prezidentských volieb z júla 2024. V nich bol za víťaza vyhlásený Maduro.
Od americkej operácie v Caracase z januára tohto roka obnovilo vzťahy s Venezuelou viacero krajín. Agentúra AFP uvádza, že Kast sa snaží z krajiny vyhostiť približne 330.000 nelegálnych migrantov, množstvo z nich práve z Venezeuly, a absencia diplomatických vzťahov s Caracasom sa pri tomto cieli ukázala ako prekážka.