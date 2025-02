Čile po výpadku elektrickej energie zaviedlo nočný zákaz vychádzania

Santiago 26. februára (TASR) - Čilská vláda v noci na stredu zaviedla zákaz vychádzania pre rozsiahly výpadok elektrickej energie, ktorý zasiahol takmer celú krajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Ministerstvo vnútra uviedlo, že nočný zákaz vychádzania bude platiť od 22.00 do 6.00 miestneho času (2.00 až 10.00 SEČ) od regiónov Arica y Parinacota na severe krajiny až po Los Lagos na juhu. Dotknutá oblasť má rozlohu viac ako 3000 kilometrov štvorcových.



"Našou najväčšou prioritou je bezpečnosť ľudí," uviedla ministerka vnútra Carolina Toháová. "Nechceme, aby výpadok elektriny niekto zneužil na páchanie trestnej činnosti," vysvetlila. Ministerstvo obrany uviedlo, že na zaistenie bezpečnosti nasadilo do ulíc 3000 vojakov.



Denník La Tercera v utorok večer informoval, že bez elektriny ostalo 98 percent domácností. O 22.00 miestneho času sa však podarilo opätovne spojazdniť asi 25 percent všetkých služieb a úrady očakávajú, že ráno by s mohli priblížiť k ich úplnému obnoveniu.



Podľa regulátora elektrickej siete výpadok spôsobilo neočakávané prerušenie vysokonapäťového vedenia v regióne Chico Norte v dôsledku čoho došlo k odstaveniu ďalších vedení. To následne viedlo k masívnemu výpadku elektrickej energie. Presné príčiny sa stále vyšetrujú. "Nie je dôvod domnievať sa alebo predpokladať, že za tým bol úmyselný útok," uviedla ministerka vnútra.



Masívny výpadok významne ovplyvnil dopravu v hlavnom meste Santiago. Z prevádzky vyradil metro a veľké množstvo semaforov. Prerušený bol aj najvýznamnejší hudobný festival v Latinskej Amerike Festival Internacional de la Canción v pobrežnom meste Via del Mar.