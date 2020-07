Čilská polícia cvičí psy, aby detegovali osoby nakazené koronavírusom

Santiago 15. júla (TASR) – Čilská polícia cvičí psy, aby čuchaním potu detegovali ľudí nakazených novým druhom koronavírusu, informovala v stredu agentúra AFP.



Tento výcvikový program je spoločným úsilím čilskej polície a odborníkov z Čilskej pápežskej katolíckej univerzity v Santiagu a nadväzuje na podobný program z Francúzska.



Štyri psy – tri zlaté retrievery a jeden labrador – doposiaľ odhaľovali prítomnosť výbušnín a nelegálnych drog a hľadali nezvestné osoby.



Pes má 330 miliónov čuchových receptorov a schopnosť detegovať pachy 50-krát lepšie než človek.



„Vírus síce nemá žiadny zápach, ale infekcia spôsobuje zmeny metabolizmu, čo vedie k uvoľňovaniu určitého typu potu, ktorý by pes mohol odhaliť," povedal profesor veterinárnej epidemiológie Fernando Mardones.



Psy dokážu rozoznať v človeku choroby, ako je tuberkulóza, malária či počiatočné štádium rakoviny. Keďže tieto zvieratá dokážu odhaliť jemné zmeny v teplote pokožky, môžu sa potenciálne využiť aj pri zisťovaní horúčky.



Charitatívna organizácia Medical Detection Dogs, ktorá využíva psov na odhalenie ochorení, ich začala cvičiť na detegovanie nákazy COVIDu-19 ešte koncom marca.



Čilskí odborníci dúfajú, že výcvik psov sa dokončí už v auguste a bude ich možno poslať do terénu, najmä do oblastí s vysokým zoskupením ľudí, ako sú železničné stanice, letiská či zdravotnícke zariadenia.



V krajine doposiaľ zaznamenali 319 493 prípadov nákazy COVIDu-19 a tomuto ochoreniu tam podľahlo vyše 11 000 ľudí.