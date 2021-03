Čile predbehlo Izrael a aktuálne je najrýchlejšie očkujúcou krajinou

Rio de Janeiro 10. marca (TASR) - Čile predbehlo Izrael v rýchlosti očkovania proti ochoreniu COVID-19 a za uplynulých sedem dní sa stalo krajinou s najvyšším počtom podaných dávok vakcín v prepočte na 100 obyvateľov na svete. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Dnes máme nový dôvod, prečo byť hrdými: Čile sa umiestnilo na prvom mieste v rámci celosvetového rebríčka dávok podaných vakcín pripadajúcich na 100 obyvateľov," uviedla v utorok na Twitteri vláda tejto juhoamerickej krajiny po tom, ako tento údaj zverejnil odborný online portál Our World in Data.



Podľa týchto údajov pripadlo v Čile za posledných sedem dní denne v priemere 1,08 podanej dávky očkovacej látky na 100 obyvateľov, zatiaľ čo v Izraeli to bolo len 1,03 dávky.



V Čile s 18 miliónmi obyvateľov dostalo od decembra, keď krajina s očkovacou kampaňou začala, prinajmenšom prvú dávku vakcíny už 4.176.094 ľudí, a teda vyše 21 percent populácie.



Čile spoločne s Mexikom a Kostarikou začali očkovať svojich obyvateľov ako vôbec prvé spomedzi latinskoamerických krajín. Čile rokovalo o nákupe vakcín dostatočne skoro. Vďaka tomu sa mu dosiaľ podarilo zabezpečiť si celkovo 35 miliónov dávok očkovacích látok, z ktorých doteraz do krajiny dorazilo už približne desať miliónov. Väčšina z nich sú vakcíny od čínskej firmy Sinovac.



Napriek rýchlosti vakcinačnej kampane však v Čile stále pribúdajú pomerne vysoké počty nakazených. Viacero posledných dní po sebe zaznamenala táto krajina denne viac ako 5000 nových prípadov infekcie, uvádza DPA.