Pri požiari v Čile zahynulo 14 venezuelských migrantov

Santiago 11. septembra (TASR) - Dovedna 14 migrantov z Venezuely, vrátane ôsmich detí, prišlo v pondelok o život pri požiari obydlia v meste Coronel na juhu Čile. Oznámil to zástupca tamojšieho starostu Javier Valencia, píše TASR podľa agentúry AFP.



"V dôsledku požiaru, ktorý zničil ich obydlie, zahynuli členovia troch rodín, osem maloletých a šesť dospelých osôb," povedal novinárom Valencia. Dodal, že išlo o venezuelské rodiny.



Príčina požiaru nebola bezprostredne známa. Podľa predbežných zistení ho však zrejme spôsobil sporák, píše agentúra DPA.



V ostatnom čase sa v Čile zvýšil počet provizórnych obydlí postavených bez úradného povolenia v lokalitách, ktoré miestni obyvatelia označujú ako táboriská. Na takýchto pozemkoch často dochádza k vzniku požiarov.



Počet venezuelských migrantov v Čile výrazne narastá od roku 2017. Tisícky z nich prichádzajú do tejto latinskoamerickej krajiny pešo cez neoficiálne priechody z Bolívie či Peru. Venezuelčania tvoria takmer polovicu 1,7 milióna cudzincov, ktorí prišli do Čile v ostatných rokoch, pričom z vlasti ich vyhnala hlboká ekonomická kríza.