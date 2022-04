Čilské Santiago trápi nedostatok vody, predstavilo bezprecedentný plán

Santiago 12. apríla (TASR) - Čile v pondelok predstavilo bezprecedentný plán zásobovania vodou pre hlavné mesto Santiago, v ktorom žije takmer šesť miliónov ľudí. Na tlačovej konferencii to oznámil guvernér metropolitného regiónu Claudio Orrego. V utorok o tom informovala TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Nachádzame sa v bezprecedentnej situácii v 491-ročnej histórii Santiaga, keď sa musíme pripraviť na to, že tu nebude dostatok vody pre každého," uviedol Orrego.



Plán je založený na štvorstupňovom výstražnom systéme, ktorý začína verejnými oznámeniami, prechádza k obmedzeniu prítoku vody a končí prerušením dodávok vody až na 24 hodín pre približne 1,7 milióna ľudí. Systém vychádza z úrovne hladín riek Maipo a Mapocho, ktoré sú hlavným zdrojom vody pre hlavné mesto. Podľa prietoku budú dodávky obmedzené každých dvanásť, šesť alebo každé štyri dni.



Orrego uviedol, že ide o historicky prvý plán mesta na zásobovanie vodou, pričom poukázal na klimatické zmeny. "Pre občanov je dôležité, aby rozumeli, že klimatické zmeny tu ostanú. Nie je to len globálne, je to aj lokálne," povedal Orrego.



Výnimku z plánu zásobovania vodou budú mať niektoré oblasti v centre mesta s vysokou koncentráciou kapitálu a tiež časti s vlastnými vodnými zdrojmi.



Podľa odhadov čilskej vlády klesla dostupnosť vody v krajine za posledných 30 rokov o 10 až 37 percent. V strednom a severnom Čile sa môže jej dostupnosť znížiť do roku 2060 o ďalších 50 percent. Túto juhoamerickú krajinu trápi extrémne sucho už 13 rokov, informovala agentúra Reuters.