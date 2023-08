Čile spustí pátranie po ľuďoch, ktorí zmizli počas diktatúry Pinocheta

Santiago 30. augusta (TASR) - Vláda čilského prezidenta Gabriela Borica plánuje spustiť pátranie po osobách, ktoré zmizli počas diktatúry Augusta Pinocheta v rokoch 1973 až 1990. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Čile si v pondelok 11. septembra pripomenie 50. výročie vojenského prevratu, po ktorom sa k moci dostal generál Pinochet. Počas 17-ročnej vojenskej diktatúry boli uväznené a mučené tisíce predstaviteľov opozície. Celkovo zmizlo 1469 osôb a doteraz bolo nájdených len 307 tiel.



Pôjde o prvé oficiálne celonárodné pátranie po nezvestných osobách z čias dikatúry. "Štát ich oddelil od rodín, preto štát musí prijať zodpovednosť za nápravu, potrestať zodpovedných a uskutočniť pátranie," uviedol pre NYT čilský minister spravodlivosti a ľudských práv Luis Cordero. Jeho dvaja prastrýkovia boli unesení v roku 1973 a ich telá sa nikdy nenašli, dodáva denník.



Plán čilskej vlády pozostáva z digitalizácie a centralizácie súdnych spisov a ďalších archívov vládnych úradov i ľudskoprávnych organizácií. Vláda takisto poskytne financie na prieskum miest, kde by obete mohli byť pochované.



Zákon o amnestiách z obdobia Pinochetovej diktatúry doteraz neumožňoval súdnictvu trestať osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv v období rokov 1973 až 1978, píše NYT. Až v roku 2000 boli zriadené špeciálne súdy na vyšetrovanie týchto zločinov. Najvyšší súd do januára tohto roka vyniesol 640 rozsudkov a do väzenia poslal stovky ľudí. Vyvodiť zodpovednosť za zabitia či zmiznutia je však dlhý a náročný proces.