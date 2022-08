V baníckej oblasti v Čile sa vytvoril závrt hlboký až 200 metrov

Santiago 2. augusta (TASR) - Čilské úrady začali vyšetrovanie veľkého závrtu, ktorý sa cez víkend vytvoril v baníckej oblasti blízko mesta Tierra Amarilla. Podľa čilskej geologickej služby Sernageomin by závrt s priemerom približne 25 metrov mohol dosahovať hĺbku až 200 metrov. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Šéf Sernageominu David Montenegro uviedol, že do oblasti, ktorá sa nachádza viac ako 660 kilometrov severne od hlavného mesta Santiaga, vyslali odborníkov, ktorí závrt preskúmali. Na jeho dne údajne našli len značný objem vody. Sernageomin zverejnil fotografiu závrtu aj na svojom účte na Twitteri.



"Oblasť okolo závrtu bola okamžite uzatvorená. Nezaznamenali sme obete na životoch ani materiálne škody či poškodenú infraštruktúru," píše sa vo vyhlásení banskej spoločnosti, ktorá tamojšiu medenú baňu Alcaparrosa prevádzkuje. Veľkosť závrtu sa podľa nej od soboty nezmenila.



Banská spoločnosť tiež oznámila, že v súčasnosti prebieha technická analýza závrtu, ktorej cieľom je určiť, čo jeho vznik spôsobilo.