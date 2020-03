V hlavnom meste Čile odchytili zatúlanú pumu

Santiago 24. marca (TASR) – Čilské úrady dnes informovali, že odchytili divú pumu, ktorá sa potulovala po vyľudnenom centre čilského hlavného mesta Santiago a hľadala si potravu.



V Čile platí v súvislosti s pandémiou koronavírusu nočný zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia, v dôsledku ktorých bolo centrum metropole prázdne. Puma sa doň zatúlala z hôr, ktoré Santiago obklopujú, uvádza agentúra AFP.



Na odchyte šelmy sa podieľali príslušníci polície, pracovníci čilskej štátnej zoo i štátnej chovateľskej a poľnohospodárskej služby. Približne ročnú pumu vážiacu asi 35 kilogramov previezli po odchyte do miestnej zoo, kde sa podrobila vyšetreniam. Šéf štátnej chovateľskej a poľnohospodárskej služby Marcelo Giagnoni pritom uviedol, že šelma bola "v dobrom zdravotnom stave".



V Santiagu ešte vlani zachránili inú divo žijúcu pumu, ktorá vyliezla na strom a z výšky asi 18 metrov pozorovala približne 15 hodín ľudí. Úradom sa ju napokon podarilo zo stromu - v husto obývanej štvrti na východe Santiaga - dostať pomocou narkotizačnej strely. Následne ju vypustili do voľnej prírody, avšak už aj so sledovacím zariadením, pomocou ktorého o pár týždňov zistili, že táto šelma uhynula.