Čile prepracuje ústavu a vyhovie tak požiadavkám demonštrantov

Santiago 11. novembra (TASR) - Čilská vláda súhlasila s tým, že vypracuje novú ústavu, ktorá nahradí súčasnú, pochádzajúcu ešte z éry diktatúry Augusta Pinocheta. Poddá sa tak požiadavkám demonštrantov, ktorí v uplynulých týždňoch vychádzali do ulíc a zúčastňovali sa na niekedy násilných protestoch, informuje tlačová agentúra Reuters.



Podľa ministra vnútra Gonzala Blumela sa prezident, členovia kabinetu a politickí spojenci zhodli na tom, že Kongres by mal viesť proces prepracovania ústavy, pričom znenie dokumentu by malo prejsť i referendom.



"Predovšetkým sa musíme sústrediť na cieľ reštrukturalizácie spoločenskej zmluvy, čo bolo vznesené ako základná požiadavka nášho obyvateľstva," vyhlásil Blumel na tlačovej konferencii.



Vyhlásenie stredopravicovej vlády prezidenta Sebastiána Piňeru prišlo po troch týždňoch protestov proti zvýšeniu cestovného za metro. Demonštrácie prerástli do výtržností, podpaľačstva a rabovania.



Protesty si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych, zatiaľ čo podniky zaznamenali škody vo výške miliárd dolárov a systém verejnej dopravy v čilskom hlavnom meste Santiago sa potáca.



Nová ústava bola opakovane uvádzaná ako ústredná požiadavka protestujúcich. Kritici dlhodobo upozorňujú, že existujúcemu dokumentu, napísanému a schválenému počas Pinochetovej vojenskej diktatúry v rokoch 1973 - 1990, chýba legitímnosť.



Dokument od roku 1980, keď ho uzákonili, bol niekoľko ráz novelizovaný. Tí, ktorý volajú po zmene, tvrdia, že nový text ústavy musí poskytovať širšiu ochranu spoločenských práv a zvýšiť účasť obyvateľov na budovaní demokracie.



Oponenti ústavnej úpravy argumentujú, že súčasná ústava je pilierom stability v Čile, ktoré patrí k najsilnejším a podnikateľsky najpriaznivejším ekonomikám regiónu.