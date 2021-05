Čilská vláda zaviedla očkovací preukaz mobility

Santiago 27. mája (TASR) - Obyvatelia Čile, ktorí sú zaočkovaní a plne imúnni voči covidu, môžu od stredy získať preukaz na voľnejší pohyb, hoci zdravotníci tento krok kritizujú.



Doklad, ktorý sa dá stiahnuť do mobilného telefónu dva týždne po zaočkovaní druhou dávkou, poskytuje držiteľovi oprávnenie na voľný pohyb v mestách, kde platí lockdown, ako aj na návštevu supermarketu, lekárne alebo cvičenia pod holým nebom, informovala v noci na štvrtok tlačová agentúra AFP.



Osoby bez tohto preukazu si musia vytlačiť príslušný formulár pri každom opustení svojho domova, ktoré je povolené len na nevyhnutné účely. Držitelia preukazu môžu tiež cestovať medzi mestami, kde neplatí lockdown - obmedzenie pohybu obyvateľstva.



Rúška sú však stále povinné pre každého, a to vonku aj vo vnútorných priestoroch. Preukaz nebude platný v čase každodenného zákazu vychádzania, ktorý platí od 22.00 h do 05.00 h. Preukaz tiež nebude náhradou za povolenie, ktoré ľudia potrebujú na cestu do práce, uviedla čilská vláda.



Opatrenie vstúpilo do platnosti po tom, ako krajina dosiahla 50 percent plne zaočkovaných dospelých obyvateľov, čo predstavuje 7,7 milióna ľudí. Čilskí zdravotníci očkujú tromi druhmi vakcín - CoronaVac, Pfizer-BioNTech a Oxford-AstraZeneca.



Lekárske fakulty a zdravotnícke združenia nie sú vydávaniu vakcinačných preukazov naklonené z dôvodu pretrvávajúcej vysokej miere nákazy. "Akékoľvek zvýšenie mobility zvýši počet infekcií. Toto nové povolenie môže viesť k nedorozumeniu a falošnému pocitu bezpečia," uviedli inštitúcie v spoločnom vyhlásení.



Čilský minister zdravotníctva Enrique Paris dané opatrenie obhajuje ako "odmenu" pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať proti covidu, uvádza AFP.



V tejto juhoamerickej krajine sa dosiaľ nakazilo novým druhom koronavírusu približne 1,3 milióna ľudí a ochoreniu COVID-19 podľahlo vyše 28.600 pacientov. Tempo očkovania čilského obyvateľstva však patrí k najvyšším v regióne i vo svete.