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Čile vyhlásilo pre silné dažde stav núdze, hlásia už desať mŕtvych

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Ľudia prechádzajú cez Alameda Bernardo O'Higgins Avenue počas búrky v Santiagu v Čile v pondelok 20. júla 2026 skoro ráno. Foto: TASR/AP

Silné dažde od minulého týždňa postihujú typicky suché regióny Coquimbo a Atacama.

Autor TASR
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Santiago 21. júla (TASR) - Silné dažde si v Čile vyžiadali už najmenej desať obetí na životoch a zničili alebo vážne poškodili viac ako 1000 domov, uviedli v pondelok miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Silné dažde od minulého týždňa postihujú typicky suché regióny Coquimbo a Atacama. Riaditeľka čilskej Národnej služby pre prevenciu a reakciu na katastrofy (SENAPRED) na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedla, že najmenej desať ľudí zahynulo, 17 utrpelo zranenia a štyria sú nezvestní.

„Čoraz vážnejšie“ poveternostné podmienky prinútili prezidenta Josého Antonia Kasta v pondelok vyhlásiť v postihnutých oblastiach stav núdze. Vďaka tomuto kroku môže vláda v regiónoch nasadiť armádu, obmedziť slobodu pohybu a rýchlejšie mobilizovať pomoc.

Zvyšujúce sa hladiny riek odstrihli viaceré izolované komunity. V regióne Coquimbo bahno a výpadky elektriny narušili dodávky pitnej vody.

Námestník čilského ministra vnútra Máximo Pavez novinárom povedal, že „čo normálne naprší za mesiac, spadlo v nedeľu za hodinu“. Dažde nazval „abnormálnymi a extrémnymi“.
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