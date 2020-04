Čile začne vyliečeným z COVID-19 vydávať osvedčenia, WHO to kritizuje

Santiago 27. apríla (TASR) - Čilská vláda oznámila, že začne vydávať zdravotné certifikáty pre ľudí vyliečených z ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Tento sporný plán kritizovala napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej takzvané "certifikáty imúnnosti" môžu ľudí viesť k tomu, aby ignorovali odporúčania týkajúce sa verejného zdravia, v dôsledku čoho sa môže zvýšiť riziko prenosu ochorenia COVID-19. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Tieto osvedčenia o zdravotnom stave majú ľuďom umožniť návrat do práce, uviedla námestníčka ministra zdravotníctva Paula Dazaová. "Jedna z vecí, ktorú vieme, je, že osoba, ktorá mala chorobu (COVID-19), má menšiu šancu, že ochorie znova," povedala v nedeľu novinárom. Dodala, že tieto dokumenty nie sú potvrdením, že ľudia sú voči COVID-19 imúnni, ale sú skôr dôkazom toho, že sa z ochorenia vyliečili a ukončili obdobie izolácie.



WHO vyhlásila, že neexistuje "žiaden dôkaz", že ľudia, ktorí sa infikujú novým koronavírusom sú imúnni voči opätovnej nákaze. Podľa WHO certifikáty tohto druhu v ľuďoch vzbudia falošné sebavedomie a prispejú tak len k šíreniu nákazy.



"Aktuálne neexistuje nijaký dôkaz, že ľudia, ktorí sa zotavili z (ochorenia) COVID-19 a majú protilátky, sú chránení pred druhou nákazou," uviedla WHO minulý piatok na tlačovom brífingu.



Čile zaznamenalo doteraz viac ako 13.000 nakazených koronavírusom a 189 smrteľných obetí, ako vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.