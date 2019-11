Čile zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,0

Santiago 5. novembra (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,0 zasiahlo v pondelok večer strednú časť Čile. Otrasy bolo cítiť v mestách v strednej časti krajiny i v metropole Santigo, kde práve prebiehala veľká protivládna demonštrácia, informovala agentúra AFP.



Zemetrasenie zaznamenali o 18.53 h miestneho času (22.53 h SEČ) a jeho epicentrum bolo 28 kilometrov juhozápadne od mesta Illapel, pričom otrasy vychádzali z hĺbky 49 kilometrov. Uviedla to podľa agentúry AP americká geologická služba USGS, ktorá sleduje seizmickú aktivitu na celom svete.



Nijaké správy o obetiach či škodách bezprostredne po otrasoch z oblasti nehlásili, informoval čilský Národný úrad pre mimoriadne situácie (ONEMI) patriaci pod ministerstvo vnútra. Úrady zároveň neočakávajú, že by mohlo dôjsť k cunami.



V čase, keď došlo k otrasom, polícia práve rozháňala v metropole Santiago protivládnych demonštrantov protestujúcich už tretí týždeň proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.



Demonštrácie v Čile v uplynulých týždňoch prerástli do násilia, ktoré si vyžiadalo už najmenej 20 obetí na životoch. Čile tiež v dôsledku nich zrušilo organizáciu summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a klimatického summitu OSN, ktoré sa tam mali konať v novembri a decembri.



Čile sa nachádza v jednej zo seizmicky najaktívnejších oblastí sveta, takže zemetrasenia sú tam pomerne časté.



Vo februári 2010 zasiahlo strednú a južnú časť krajiny zemetrasenie s magnitúdou 8,8. Nasledovali obrovské vlny cunami a zahynulo vyše 500 ľudí. Najsilnejšie zemetrasenie s magnitúdou 9,5 zažila krajina v roku 1960, pričom vtedy usmrtilo 1655 ľudí.