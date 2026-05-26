Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Zahraničie

Čile zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Zemetrasenie zaznamenali v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke asi 100 kilometrov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Santiago 26. mája (TASR) - Sever Čile v pondelok miestneho času zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, oznámil americký geologický inštitút (USGS). Úrady dosiaľ nehlásili žiadne škody ani obete, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Zemetrasenie zaznamenali v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke asi 100 kilometrov, priblížil USGS. Otrasy podľa miestnych médií pocítili aj v oblastiach Arica, Antofagasta, Atacama a Tarapacá.

Podľa Národnej služby pre prevenciu a reakciu na katastrofy nehrozí riziko cunami.

Agentúra Reuters s odvolaním na čilských predstaviteľov informuje, že pondelkové zemetrasenie narušilo prevádzku v niektorých baniach vo významnom baníckom regióne Antofagasta.

AFP konštatuje, že v tejto juhoamerickej krajine sú zemetrasenia časté, pričom tamojší obyvatelia považujú zemetrasenia s magnitúdou nižšou ako 7,0 za málo znepokojujúce.
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť