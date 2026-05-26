Čile zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9
Autor TASR
Santiago 26. mája (TASR) - Sever Čile v pondelok miestneho času zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, oznámil americký geologický inštitút (USGS). Úrady dosiaľ nehlásili žiadne škody ani obete, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zemetrasenie zaznamenali v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke asi 100 kilometrov, priblížil USGS. Otrasy podľa miestnych médií pocítili aj v oblastiach Arica, Antofagasta, Atacama a Tarapacá.
Podľa Národnej služby pre prevenciu a reakciu na katastrofy nehrozí riziko cunami.
Agentúra Reuters s odvolaním na čilských predstaviteľov informuje, že pondelkové zemetrasenie narušilo prevádzku v niektorých baniach vo významnom baníckom regióne Antofagasta.
AFP konštatuje, že v tejto juhoamerickej krajine sú zemetrasenia časté, pričom tamojší obyvatelia považujú zemetrasenia s magnitúdou nižšou ako 7,0 za málo znepokojujúce.
