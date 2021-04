Čile zatvára na apríl hranice rieši tak nárast v počte nakazených

Santiago 1. apríla (TASR) - Čile vo štvrtok oznámilo, že na mesiac apríl zatvorí svoje hranice a pokúsi sa tak vyrovnať s nárastom počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Táto juhoamerická krajina sa zároveň snaží zrýchliť očkovanie obyvateľov. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Opatrenie, ktoré začne platiť na budúci pondelok 5. apríla, oznámila vláda v čase, keď Čile zaznamenalo svoj najvyšší denný počet infekcií od začiatku pandémie, a to 7.830.



Okrem zatvorenia hraníc vláda tiež oznámila, že posunie na skorší čas začiatok nočného zákazu vychádzania, z 22.00 h na 21.00 h, a obmedzí niektoré aktivity - ktoré boli predtým pokladané za nevyhnutné.



Čile už prekročilo hranicu milión hlásených prípadov nákazy (celkovo 1.003.406). Od vlaňajšieho marca zaznamenalo 23.328 úmrtí, z čoho 193 za posledných 24 hodín.



Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Čile sú vyťažené na 95 percent svojej kapacity.



"Naliehavo potrebujeme ďalšie kroky, pretože sme vo veľmi kritickom okamihu pandémie," povedal hovorca vlády Jaime Bellolio.



Aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo zatiaľ sedem miliónov z celkového počtu približne 19 miliónov obyvateľov Čile. Dve dávky potrebné na získanie imunity dostalo 24 percent obyvateľstva.



Odborníci na verejné zdravie vravia, že pomerne úspešná očkovacia kampaň v Čile zrejme dáva ľuďom falošný pocit bezpečia. V krajine opätovne otvorili školy, telocvične, fitness centrá a kasína, čo spôsobilo, že sa ľudia vzájomne dostávajú do tesnejšej blízkosti.



Vláda si dala cieľ zaočkovať 80 percent svojich obyvateľov do konca júna, pripomína AFP.