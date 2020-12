Čile zaznamenalo prvý prípad nového variantu koronavírusu

Santiago 29. decembra (TASR) – Čile zaznamenalo v utorok prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa šíri z Británie. Zároveň ide o prvý prípad v celom regióne Latinskej Ameriky, informuje agentúra AFP.



Takzvaným pacientom nula je podľa námestníčky čilského ministra zdravotníctva Pauly Dazaovej žena, ktorá sa do Čile vrátila 22. decembra z návštevy príbuzných v Londýne cez letisko v Madride. PCR test u nej potvrdil nákazu novým variantom koronavírusu o deň neskôr, medzitým sa však letecky prepravila do mesta Temuco na juhu krajiny, ktoré je od metropoly Santiago vzdialené zhruba 800 kilometrov.



Úrady zareagovali na toto zistenie zavedením desaťdňovej karantény pre všetkých cestujúcich, ktorí do Čile prídu po 31. decembri. V prípade návratu z Británie sa karanténa predĺži na dva týždne.



Mutácie koronavírusu objavená v Británii je podľa tamojšej vlády infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam.



Od začiatku pandémie zaznamenali v Čile 603 986 infikovaných a 16 488 obetí.