Čilská polícia zasahovala proti demonštrantom neprimerane tvrdo

Santiago 13. decembra (TASR) - Čilské bezpečnostné zložky zasahovali proti demonštrantom neprimerane tvrdo, pričom nerozlišovali medzi väčšinovými účastníkmi pokojných protestov a menšinou násilníkov. Dopúšťali sa pritom zabíjania, ubližovania na zdraví, mučenia a znásilňovania demonštrantov. V piatok to vyhlásili vyšetrovatelia Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR). Informovala o tom agentúra DPA.



"Na základe informácií zozbieraných OHCHR môžeme konštatovať, že od 18. októbra došlo k spáchaniu veľkého množstva vážnych narušení ľudských práv," napísali vyšetrovatelia vo svojej správe.



Tím expertov z OSN, ktorý nedávno navštívil Čile, dospel k záveru, že mnohé z 28.000 osôb, ktoré príslušníci bezpečnostných zložiek počas protestov zadržali, boli zadržiavané protiprávne.



Vyšetrovatelia zdokumentovali taktiež 113 prípadov mučenia alebo neprimeraného zaobchádzania so zadržanými demonštrantami, ako aj 24 prípadov sexuálneho násilia voči ženám, mužom a mladistvým osobám, ktorých sa dopustili príslušníci polície a armády.



Ako pripomína DPA, dolná komora čilského parlamentu odmietla ešte vo štvrtok návrh na odvolanie čilského prezidenta Sebastiána Piňeru v súvislosti s údajným porušovaním ľudských práv počas demonštrácií.



Čile začali v októbri otriasať najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia. Pôvodne študentský protest proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre sa rýchlo vymkol spod kontroly a demonštrácie prerástli do násilia.



Piňera v reakcii na nepokoje súhlasil nielen so zrušením tohto nepopulárneho opatrenia, ale aj so zvýšením minimálnej mzdy a dôchodkov, ako aj vyššími daňami pre bohatých. Tieto opatrenia však neupokojili demonštrantov a Piňera nakoniec súhlasil aj so zmenami ústavy.