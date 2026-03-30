Čilská vláda chce zrušiť vydávanie dokladov takmer 200.000 migrantom
Predchádzajúca ľavicová vláda prezidenta Gabriela Borica pripravila nariadenie, ktoré malo dať zelenú 182.000 ľuďom, ktorí požiadali o legálny štatút.
Autor TASR
Santiago 30. marca (TASR) - Nová pravicová vláda Čile v pondelok oznámila, že zruší plánované udelenie legálneho štatútu približne 200.000 migrantom, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Predchádzajúca ľavicová vláda prezidenta Gabriela Borica pripravila nariadenie, ktoré malo dať zelenú 182.000 ľuďom, ktorí požiadali o legálny štatút. Nová vláda Josého Antonia Kasta, ktorý vo volebnej kampani sľúbil tvrdý postup proti imigrácii, však tento dekrét odmietla uplatniť.
„Nebudeme pokračovať v masovom udeľovaní povolení na pobyt, ako navrhovala Boricova vláda,“ povedal riaditeľ migračnej služby Frank Sauerbaum.
Začiatkom marca Kast nariadil začatie výstavby nových bariér na peruánskej hranici. Nový prezident prisľúbil, že zakročí proti migrantom z Peru a Bolívie a vytvorí tzv. pohraničný štít. Kast sa tiež zaviazal, že prijme opatrenia na zastavenie nárastu vrážd, únosov a vydierania, za ktoré viní práve nelegálnych imigrantov.
Podľa odhadov vlády sa v Čile nachádza približne 337.000 cudzincov bez povolenia na pobyt.
