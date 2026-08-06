< sekcia Zahraničie
Čilský prezident ohlásil reformy v boji proti organizovanému zločinu
Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov.
Autor TASR
Santiago 6. augusta (TASR) - Čilský prezident José Antonio Kast v stredu vo svojom prejave k národu vyhlásil, že bude tlačiť na Kongres, aby schválil legislatívne reformy zamerané na boj proti organizovanému zločinu. Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čile naďalej patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v Latinskej Amerike, a to napriek nárastu počtu vrážd a únosov v posledných rokoch, ktoré úrady pripisujú príchodu zahraničných zločineckých skupín, ako je napríklad venezuelská skupina Tren de Aragua.
Šesťdesiatročný Kast sa pri nástupe do úradu v marci zaviazal k rozsiahlemu zásahu proti zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu.
„Existuje viac než 30 návrhov zákonov, z ktorých niektoré sú už v Kongrese a ktoré zmenia spôsob, akým v Čile bojujeme proti organizovanému zločinu,“ povedal Kast v televíznom prejave s tým, že v najbližších dňoch budú predložené ďalšie legislatívne návrhy.
Kast tiež oznámil, že bude požadovať ústavnú reformu s cieľom formálne zakotviť „povinnosť“ Čile chrániť bezpečnosť svojich občanov.
Týmto krokom „získame oveľa širšie možnosti na konanie a účinnejšie nástroje v boji proti zločinu. Členstvo v zločineckej organizácii bude samo o sebe považované za trestný čin s prísnejšími trestami,“ povedal Kast.
Prezident tiež prisľúbil sprísnenie trestov pre zločinecké organizácie, ktoré verbujú maloletých.
Vzhľadom na kritiku za nedostatočné a pomalé výsledky v boji proti zločinu požiadal Kast svoju prvú ministerku pre bezpečnosť, bývalú prokurátorku Trinidad Steinertovú, aby odstúpila, a to už po 69 dňoch vo funkcii.
Čile naďalej patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v Latinskej Amerike, a to napriek nárastu počtu vrážd a únosov v posledných rokoch, ktoré úrady pripisujú príchodu zahraničných zločineckých skupín, ako je napríklad venezuelská skupina Tren de Aragua.
Šesťdesiatročný Kast sa pri nástupe do úradu v marci zaviazal k rozsiahlemu zásahu proti zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu.
„Existuje viac než 30 návrhov zákonov, z ktorých niektoré sú už v Kongrese a ktoré zmenia spôsob, akým v Čile bojujeme proti organizovanému zločinu,“ povedal Kast v televíznom prejave s tým, že v najbližších dňoch budú predložené ďalšie legislatívne návrhy.
Kast tiež oznámil, že bude požadovať ústavnú reformu s cieľom formálne zakotviť „povinnosť“ Čile chrániť bezpečnosť svojich občanov.
Týmto krokom „získame oveľa širšie možnosti na konanie a účinnejšie nástroje v boji proti zločinu. Členstvo v zločineckej organizácii bude samo o sebe považované za trestný čin s prísnejšími trestami,“ povedal Kast.
Prezident tiež prisľúbil sprísnenie trestov pre zločinecké organizácie, ktoré verbujú maloletých.
Vzhľadom na kritiku za nedostatočné a pomalé výsledky v boji proti zločinu požiadal Kast svoju prvú ministerku pre bezpečnosť, bývalú prokurátorku Trinidad Steinertovú, aby odstúpila, a to už po 69 dňoch vo funkcii.