Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. august 2026Meniny má Jozefína
< sekcia Zahraničie

Čilský prezident ohlásil reformy v boji proti organizovanému zločinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov.

Autor TASR
Santiago 6. augusta (TASR) - Čilský prezident José Antonio Kast v stredu vo svojom prejave k národu vyhlásil, že bude tlačiť na Kongres, aby schválil legislatívne reformy zamerané na boj proti organizovanému zločinu. Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Čile naďalej patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v Latinskej Amerike, a to napriek nárastu počtu vrážd a únosov v posledných rokoch, ktoré úrady pripisujú príchodu zahraničných zločineckých skupín, ako je napríklad venezuelská skupina Tren de Aragua.

Šesťdesiatročný Kast sa pri nástupe do úradu v marci zaviazal k rozsiahlemu zásahu proti zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu.

„Existuje viac než 30 návrhov zákonov, z ktorých niektoré sú už v Kongrese a ktoré zmenia spôsob, akým v Čile bojujeme proti organizovanému zločinu,“ povedal Kast v televíznom prejave s tým, že v najbližších dňoch budú predložené ďalšie legislatívne návrhy.

Kast tiež oznámil, že bude požadovať ústavnú reformu s cieľom formálne zakotviť „povinnosť“ Čile chrániť bezpečnosť svojich občanov.

Týmto krokom „získame oveľa širšie možnosti na konanie a účinnejšie nástroje v boji proti zločinu. Členstvo v zločineckej organizácii bude samo o sebe považované za trestný čin s prísnejšími trestami,“ povedal Kast.

Prezident tiež prisľúbil sprísnenie trestov pre zločinecké organizácie, ktoré verbujú maloletých.

Vzhľadom na kritiku za nedostatočné a pomalé výsledky v boji proti zločinu požiadal Kast svoju prvú ministerku pre bezpečnosť, bývalú prokurátorku Trinidad Steinertovú, aby odstúpila, a to už po 69 dňoch vo funkcii.
.

Neprehliadnite

TEPLOTNÝ REKORD NA SLOVENSKU: Padol v Kamenici nad Hronom

Filip Kuffa tvrdí, že eurokomisia mu dala za pravdu pri zonácii

Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?

ŠTIBRAVÁ: Štvrté miesto v silnej svetovej konkurencii je výborné