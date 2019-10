Čilský prezident Sebastián Piňera oznámil reorganizáciu vlády

Santiago 26. októbra (TASR) - Čilský prezident Sebastián Piňera v sobotu oznámil reorganizáciu vlády. Stalo sa tak deň potom, čo sa vydalo do ulíc demonštrovať viac ako milión ľudí, informovala agentúra AFP.



"Požiadal som všetkých ministrov, aby rezignovali, aby sa vytvorila nová vláda a boli sme schopní reagovať na nové požiadavky," uviedol Piňera v prejave k národu. Dodal, že výnimočný stav by mohol byť zrušený v nedeľu, ak to "okolnosti dovolia".



Piňera, ktorého administratíva už týždeň čelí masovým protestom, už skôr povedal, že "si vypočul posolstvo" z piatkovej demonštrácie, ktorá bola doposiaľ zrejme najväčšou v dejinách krajiny.



Po tom, ako sa na pokojnej demonštrácii v hlavnom meste Santiago zúčastnilo takmer milión ľudí, prezident na Twitteri napísal: "Dnešný masový, radostný a pokojný pochod, v ktorom Čiľania žiadali spravodlivejšie Čile, otvára úžasné cesty do budúcnosti a (prináša) nádej".



"Všetci sme si vypočuli to posolstvo. Všetci sme sa zmenili. Zjednotení a s božou pomocou sa vydáme na cestu k Čile, ktoré bude lepšie pre všetkých," povedal prezident. Ako poznamenala agentúra DPA, konkrétne opatrenia však neuviedol.



Protesty sa v piatok konali aj v ďalších mestách vrátane miest Valparaíso, Punta Arenas a Viňa del Mar.



Násilné protesty, ktoré si doteraz vyžiadali už 19 obetí, pôvodne vypukli pred týždňom v piatok proti prudkému zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre, pričom demonštranti poškodili viacero jeho staníc, podpálili niekoľko autobusov a porozbíjali svetelnú signalizáciu na cestách. Okrem toho dav vyplienil a vypálil aj viacero nákupných stredísk.



Prezident Sebastián Piňera síce o deň nato v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, avšak protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.