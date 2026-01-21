< sekcia Zahraničie
Čilský prezident vymenuje do vlády bývalých Pinochetových právnikov
Kast sa ujme úradu 11. marca ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta.
Autor TASR
Santiago 21. januára (TASR) – Novozvolený čilský pravicový prezident José Antonio Kast oznámil, že do čela ministerstva obrany a rezortu spravodlivosti a ľudských práv vymenuje dvoch bývalých právnikov exdiktátora Augusta Pinocheta.
Kast sa ujme úradu 11. marca ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta, ktorého brutálny režim zanechal v juhoamerickej krajine hlboké jazvy, pripomenula agentúra AFP.
Pinochet vládol v Čile v rokoch 1973-90. Počas jeho vlády prišlo o život alebo zmizlo viac než 3200 ľudí a desaťtisíce ďalších boli mučené alebo uväznené.
Kast, ktorý je Pinochetovým obdivovateľom, vlani v decembri presvedčivo zvíťazil v prezidentských voľbách. V stredu predstavil svoj „silný tím pre ťažké časy“: ministrom obrany sa má stať Fernando Barros (68) a rezort spravodlivosti a ľudských práv povedie Fernando Rabat (53). Obaja boli členmi Pinochetovho právneho tímu.
Barros viedol Pinochetovu obhajobu v roku 1998, keď bol bývalý diktátor zadržaný v Londýne na žiadosť španielskych súdov, ktoré sa snažili o jeho vydanie pre zločiny proti ľudskosti. Rabat zastupoval Pinocheta v prípade sprenevery verejných financií.
Pinochet zomrel v roku 2006 vo veku 91 rokov bez toho, aby bol odsúdený za ktorékokoľvek z obvinení.
„Tento kabinet nie je výsledkom kvót, kalkulácií ani tlaku. Je výsledkom hlbokého presvedčenia a spoločného poslania, že Čile musí byť vždy na prvom mieste,“ vyhlásil Kast na ceremoniáli v Santiagu, kde predstavil svoj kabinet.
Kast zvíťazil vo voľbách aj vďaka vlne odporu voči kriminalite a migrácii. Prieskumy ukázali, že viac než 60 percent Čiľanov považuje bezpečnosť za najväčší problém krajiny. Napriek tomu, že Kastove postoje k viacerým spoločenským otázkam - vrátane interrupcií - sú pravicovejšie než názory väčšiny obyvateľov, porazil ľavicového protikandidáta.
Krátko po svojom zvolení však Kast prisľúbil vytvorenie vlády „národnej jednoty“. „Nebude to vláda jedného človeka ani jednej strany. Bude širšia, aby sme dosiahli konsenzus v zásadných otázkach,“ povedal Kast v decembri len niekoľko dní po víťazstve.
Hoci sú čilskí voliči často postavení pred voľbu medzi radikálnou ľavicou a pravicou, krajina sa dlhodobo profiluje ako centristická. Od roku 2010 sa vlády ľavice a pravice v Čile striedajú po každých voľbách.
Investigatívni novinári odhalili, že Kastov otec, pôvodom z Nemecka, bol členom nacistickej strany Adolfa Hitlera a počas druhej svetovej vojny slúžil v nemeckej armáde. Kast tvrdí, že jeho otec bol do armády odvedený a nacistickú ideológiu nepodporoval.
Kastovo víťazstvo potvrdilo posun Latinskej Ameriky doprava, ktorý nasledoval po víťazstvách pravice v Argentíne, Bolívii, Hondurase, Salvádore a Ekvádore.
Kast sa ujme úradu 11. marca ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta, ktorého brutálny režim zanechal v juhoamerickej krajine hlboké jazvy, pripomenula agentúra AFP.
Pinochet vládol v Čile v rokoch 1973-90. Počas jeho vlády prišlo o život alebo zmizlo viac než 3200 ľudí a desaťtisíce ďalších boli mučené alebo uväznené.
Kast, ktorý je Pinochetovým obdivovateľom, vlani v decembri presvedčivo zvíťazil v prezidentských voľbách. V stredu predstavil svoj „silný tím pre ťažké časy“: ministrom obrany sa má stať Fernando Barros (68) a rezort spravodlivosti a ľudských práv povedie Fernando Rabat (53). Obaja boli členmi Pinochetovho právneho tímu.
Barros viedol Pinochetovu obhajobu v roku 1998, keď bol bývalý diktátor zadržaný v Londýne na žiadosť španielskych súdov, ktoré sa snažili o jeho vydanie pre zločiny proti ľudskosti. Rabat zastupoval Pinocheta v prípade sprenevery verejných financií.
Pinochet zomrel v roku 2006 vo veku 91 rokov bez toho, aby bol odsúdený za ktorékokoľvek z obvinení.
„Tento kabinet nie je výsledkom kvót, kalkulácií ani tlaku. Je výsledkom hlbokého presvedčenia a spoločného poslania, že Čile musí byť vždy na prvom mieste,“ vyhlásil Kast na ceremoniáli v Santiagu, kde predstavil svoj kabinet.
Kast zvíťazil vo voľbách aj vďaka vlne odporu voči kriminalite a migrácii. Prieskumy ukázali, že viac než 60 percent Čiľanov považuje bezpečnosť za najväčší problém krajiny. Napriek tomu, že Kastove postoje k viacerým spoločenským otázkam - vrátane interrupcií - sú pravicovejšie než názory väčšiny obyvateľov, porazil ľavicového protikandidáta.
Krátko po svojom zvolení však Kast prisľúbil vytvorenie vlády „národnej jednoty“. „Nebude to vláda jedného človeka ani jednej strany. Bude širšia, aby sme dosiahli konsenzus v zásadných otázkach,“ povedal Kast v decembri len niekoľko dní po víťazstve.
Hoci sú čilskí voliči často postavení pred voľbu medzi radikálnou ľavicou a pravicou, krajina sa dlhodobo profiluje ako centristická. Od roku 2010 sa vlády ľavice a pravice v Čile striedajú po každých voľbách.
Investigatívni novinári odhalili, že Kastov otec, pôvodom z Nemecka, bol členom nacistickej strany Adolfa Hitlera a počas druhej svetovej vojny slúžil v nemeckej armáde. Kast tvrdí, že jeho otec bol do armády odvedený a nacistickú ideológiu nepodporoval.
Kastovo víťazstvo potvrdilo posun Latinskej Ameriky doprava, ktorý nasledoval po víťazstvách pravice v Argentíne, Bolívii, Hondurase, Salvádore a Ekvádore.