Čilský senát zamietol impeachment prezidenta Sebastiána Piňeru

Santiago 17. novembra (TASR) - Horná komora čilského Kongresu v utorok zamietla návrh ústavnej žaloby na prezidenta Sebastiána Piňeru. Pokus o obžalobu a zosadenie prezidenta iniciovala opozícia v súvislosti so sporným predajom banskej spoločnosti, ktorý sa spomína v kauze Pandora Papers.



Za impeachment hlavy štátu hlasovalo 24 členov čilského Senátu, 18 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Na schválenie návrhu bolo v 43-člennej komore potrebných minimálne 29 hlasov, informovala agentúra AFP.



"Obhajoba presvedčivo vyvrátila každý jeden z bodov, ktoré sú prezentované ako dôvody tohto impeachmentu," vyhlásil senátor Francisco Chahuán z prezidentovej stredopravej Strany národnej obnovy.



Senátori svojím utorkovým rozhodnutím celý prípad uzavreli a prezident už nebude v tomto prípade čeliť nijakým následkom. Ak by ho boli usvedčili z korupčných praktík, hrozilo by mu až päť rokov väzenia.



Opozíciou kontrolovaná dolná komora čilského Kongresu, Poslanecká snemovňa, tesne schválila 1300-stranový návrh obžaloby prezidenta 9. novembra a poslala ho na posúdenie Senátu.



Miliardár Sebastián Piňera, ktorý je jedným z najbohatších ľudí v Čile, bol prezidentom už v rokoch 2010-2014 a potom sa ním opäť stal v roku 2018. Jeho druhé funkčné obdobie sa skončí v marci budúceho roku.



Čilská prokuratúra začala v októbri vyšetrovať okolnosti predaja banskej spoločnosti Dominga v roku 2010 v čase Piňerovho prvého obdobia vo funkcii. Baňa bola podľa Pandora Papers údajne predaná za 152 miliónov dolárov prostredníctvom spoločnosti, ktorú vlastnia prezidentove deti, pričom veľká časť predaja sa uskutočnila v daňovom raji, na britských Panenských ostrovoch. Kupujúcim bol podnikateľ, ktorý je Piňerovým blízkym priateľom.



Podľa opozície prezident prostredníctvom kontroverzného predaja bane priamo obohatil seba a svoju rodinu, pričom na to zneužil informácie, ktoré dostával z titulu svojej funkcie. Piňera všetky obvinenia odmieta a trvá na svojej nevine.



Únik dokumentov označovaných ako Pandora Papers odhalil offshorové aktivity a skryté majetky viac než stovky miliardárov a vyše 35 súčasných i bývalých hláv štátov a vlád.



Sebastián Piňera už jeden pokus o impeachment prežil v roku 2019, keď sa ho opozícia pokúsila zosadiť za tvrdé potláčanie protivládnych protestov.