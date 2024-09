Čína a Brazília chceli presadiť mierový plán, Zelenskyj nesúhlasil

New York 27. septembra (TASR) - Čína a Brazília v piatok pokračovali v úsilí získať podporu štátov pre plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto iniciatívu ale odmietol a uviedol, že slúži záujmom Moskvy. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.



Sedemnásť krajín sa zúčastnilo na stretnutí popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ktorému predsedali čínsky minister zahraničných vecí Wang I a brazílsky poradca pre zahraničnú politiku Celso Amorim. Diskutovali o potrebe zabrániť eskalácii vojny na Ukrajine a snahe zabrániť použitiu zbraní hromadného ničenia a tiež útokom na jadrové elektrárne, povedal novinárom Wang.



"Rusko a Ukrajina sú susedia, ktorí sa od seba nemôžu vzdialiť, a tak je priateľstvo jediná skutočná možnosť," zdôraznil čínsky minister a dodal, že medzinárodné spoločenstvo by malo podporiť medzinárodnú mierovú konferenciu za účasti Ruska aj Ukrajiny.



"Vyzývame na zdržanlivosť v otázke použitia či hrozby použitia zbraní hromadného ničenia, najmä jadrových, chemických a biologických zbraní," uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Okrem Brazílie a Číny podpísalo oficiálne vyhlásenie desať ďalších krajín vrátane Indonézie, Juhoafrickej republiky a Turecka. Podľa Amorima nadväzuje na šesťbodový plán, ktorý v máji navrhla Čína spolu s Brazíliou. Dodal tiež, že krajiny sa budú v New Yorku stretávať aj naďalej v rámci zoskupenia "priatelia za mier".



Zelenskyj sa počas stredajšieho prejavu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN spýtal, prečo Čína a Brazília navrhujú alternatívu k jeho vlastnému mierovému plánu. "Keď niektorí navrhujú alternatívy, polovičaté plány urovnania, takzvané súbory zásad, nielenže ignorujú záujmy a utrpenie Ukrajincov... ale tiež dávajú (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi politický priestor na to, aby pokračoval vo vojne," dodal Zelenskyj.