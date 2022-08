Čína a Británia sa dohodli na obnovení priamych letov

Peking 10. augusta (TASR) - Čína a Británia sa dohodli na obnovení priamych civilných letecký spojení. Oznámilo to v stredu britské veľvyslanectvo v Číne. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Veľvyslanectvo dodalo, že tieto obnovené lety budú zo začiatku prevádzkované čínskymi leteckými spoločnosťami. Na obnove spojení britskou spoločnosťou British Airways sa ešte pracuje.



Čína lety do Británie a z Británie pozastavila na neurčito v decembri 2020 pre obavy z nových variantov koronavírusu, pripomína Reuters.



Čínsko-britská obchodná rada (CBBC) na svojej webovej stránke píše, že lety z letiska Heathrow do Pekingu sa začnú od 11. augusta. Do Šanghaja sa z tohto letiska pri Londýne bude opäť lietať od 13. augusta.