Čína a Filipíny sa navzájom obviňujú zo zrážok lodí v Juhočínskom mori

Peking/Manila 22. októbra (TASR) - Čína a Filipíny sa navzájom obviňujú z nedeľňajších zrážok lodí v spornej oblasti Juhočínskeho mora, ktorú si nárokuje Čína, no oficiálne patrí Filipínam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pracovná skupina filipínskej vlády v nedeľu uviedla, že čínske lode narazili do dvoch filipínskych plavidiel, ktoré privážali zásoby vojakom na základni neďaleko koralového atolu Second Thomas Shoal pri Spratlyho ostrovoch.



Manila tvrdí, že loď čínskej pobrežnej stráže vykonala nebezpečné manévre, v dôsledku ktorých narazila do zásobovacej lode filipínskej armády. Čínska loď podľa nej konala "provokatívne, nezodpovedne a nezákonne". Ďalšia loď čínskej námornej milície podľa Filipín narazila do plavidla filipínskej pobrežnej stráže.



Čínska pobrežná stráž zo zrážok viní filipínske lode, ktoré podľa nej vplávali do čínskych vôd bez povolenia napriek opakovaným varovaniam.



Oblasť, kde došlo k incidentu, leží približne 200 kilometrov na západ od filipínskej provincie Palawan a patrí do výlučnej ekonomickej zóny Filipín. Peking si však na túto oblasť robí nároky aj napriek tomu, že podľa rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu z roku 2016 nemajú žiadny právny ani historický základ.



Čína sa v tejto oblasti správa čoraz agresívnejšie, pripomína DPA. V auguste použila vodné delo proti filipínskym plavidlám, ktoré do oblasti viezli potraviny, vodu a iné zásoby pre vojakov.