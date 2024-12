Čína a Filipíny sa vinia z vyvolania incidentu v plytčine Scarborough

Manila 4. decembra (TASR) – Čínska pobrežná stráž zaútočila počas hliadky na filipínsku loď vodnými delami a z boku do nej narazila, tvrdia filipínske úrady. Čína to popiera a tvrdí, že filipínske lode sa nebezpečne priblížili k lodiam čínskej pobrežnej stráže. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Čínska loď "vypálila z vodného dela na loď BRP Datu Pagbuaya. Mierila pritom na priamo na komunikačné antény lode," uviedol vo vyhlásení hovorca filipínskej pobrežnej stráže pre Juhočínske more komodor Jay Tarriela. Čínska loď podľa neho pred druhým útokom vodným delom do filipínskej lode zámerne narazila zboku.



"Lode filipínskej pobrežnej stráže sa 4. decembra pokúsili narušiť čínske teritoriálne vody v okolí ostrova Chuang-jen," uviedol vo vyhlásení hovorca čínskej pobrežnej stráže Liou Te-ťün. Filipínske lode sa údajne "nebezpečne priblížili" a čínska pobrežná stráž postupovala "v súlade so zákonom", bližšie podrobnosti však vyhlásenie neuvádza. Chuang-jen je čínsky názov plytčiny Scarborough.



Na plytčinu Scarborough, ktorá sa nachádza približne 200 km západne od hlavného filipínskeho ostrova Luzon, si dlhodobo robia nárok Peking aj Manila. Je súčasťou filipínskej ekonomickej zóny, avšak od roku 2012 je pod kontrolou Číny, hoci čínske pobrežie je vzdialené asi 900 kilometrov.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré označujú za vlastné Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan či Vietnam.



V roku 2016 Stály rozhodcovský súd v Haagu rozhodol, že nároky Číny nemajú podporu v medzinárodnom práve. Peking toto rozhodnutie odmieta.