Čína a Filipíny sa obvinili z eskalácie napätia v Juhočínskom mori

Manila/Peking 28. marca (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina sa "nenechá umlčať Čínou." Čínske ministerstvo obrany zas obvinilo Filipíny zo zámerných provokácií "s pomocou vonkajších mocností". Tieto vyhlásenia nadväzujú na nedávny incident plavidiel oboch krajín v Juhočínskom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Na otvorené, opakované... agresívne a nebezpečné útoky príslušníkov čínskej pobrežnej stráže a čínskej vojenskej polície budú Filipíny odpovedať balíkom protiopatrení, ktorý bude adekvátny, cielený a rozumný," vyhlásil Marcos.



"Nevyhľadávame konflikt so žiadnymi krajinami, zvlášť nie s takými, ktoré tvrdia, že sú našimi priateľmi," dodal Marcos. "Nebudeme však ticho a nepodriadime sa," zdôraznil.



"Provokácie z filipínskej strany sú priamou príčinou eskalácie problémov v Juhočínskom mori," vyhlásilo čínske ministerstvo obrany a dodalo, že "Čína bude reagovať rozumným a dôrazným spôsobom."



"S pomocou vonkajších mocností... filipínska strana často porušuje zákon a provokáciami spôsobuje problémy na mori," konkretizuje čínske ministerstvo. Peking zároveň obvinil Manilu, že šíri falošné informácie s cieľom zmanipulovať vnímanie situácie medzinárodným spoločenstvom, čím sa "na tejto nebezpečnej ceste posúva čoraz ďalej".



Tieto vyhlásenia prišli v nadväznosti na incident v oblasti atolu Second Thomas Shoal. Loď čínskej pobrežnej stráže tam v sobotu zablokovala filipínske zásobovacie plavidlo, poškodila ho vodným delom a zranila pri tom troch filipínskych vojakov.



Podobné incidenty nie sú ojedinelé. V Juhočínskom mori došlo v uplynulých týždňoch k viacerým kolíziám medzi filipínskymi a čínskymi loďami, čím značne eskalovalo napätie medzi oboma krajinami.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných štátov v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.



Vzťahy Číny a Filipín komplikuje aj tesné prepojenie Manily s Washingtonom, ktoré presadzuje aktuálny filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší.