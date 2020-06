Čína a India plánujú vyriešiť napätie na hranici mierovou cestou

Peking 17. júna (TASR) - Čína v stredu uviedla, že vyrieši napätie s Indiou na spoločných himalájskych hraniciach mierovou cestou. Toto vyhlásenie prišlo po utorkovom incidente, ktorý je považovaný za najnásilnejšiu konfrontáciu medzi oboma veľmocami za posledné desaťročia, uviedla agentúra AP.



Hovorca čínskeho ministra zahraničných vecí počas tlačovej konferencie povedal, že obe strany súhlasili, že túto záležitosť vyriešia prostredníctvom dialógu a konzultácií. Taktiež "vynaložia úsilie, aby upokojili situáciu a zabezpečili mier a pokoj v pohraničnej oblasti".



Podľa neho však incident, pri ktorom zahynulo 20 príslušníkov indických jednotiek, vyprovokovala India, keď jej bezpečnostné sily "zaútočili na čínsky personál", čo viedlo k fyzickej konfrontácii medzi oboma pohraničnými jednotkami.



Čína sa nevyjadrila, či pri incidente tiež utrpela nejaké straty. Jej hovorca však vyzval Indiu, aby konala v súlade s dohodou a dbala na poriadok medzi jednotkami prvej línie, aby neprekračovali hranicu a nepodnikali kroky, ktoré by mohli situáciu ešte viac skomplikovať.



Spoločná 3500 kilometrov dlhá hranica medzi Čínou a Indiou, ktorá však nikdy nebola poriadne vymedzená, už dlhé roky spôsobuje spory medzi oboma nukleárnymi veľmocami. Za posledné desaťročia však nedošlo k žiadnym úmrtiam, aj keď od mája sa do sporu zapojili tisíce vojakov z oboch krajín.



Indické médiá a iné zdroje naznačili, že sa zdá, že India prenikla do čínskych oblastí, ktoré obsadzuje Čínska ľudová oslobodzovacia armáda, vrátane severnej strany jazera Pangong Tso a častí strategicky dôležitého údolia rieky Galván.