Čína a India po piatich rokoch obnovili priame letecké spojenie
Lietadlo indickej nízkonákladovej spoločnosti IndiGo letelo z Kalkaty na východe Indie do Kantonu pri Hongkongu približne tri a pol hodiny.
Autor TASR
Peking 27. októbra (TASR) - India a Čína po piatich rokoch obnovili vzájomné priame lety, keď v pondelok pristálo lietadlo z indickej Kalkaty v čínskom meste Kanton. Podľa agentúry DPA je to ďalší znak postupného zlepšovania vzájomných vzťahov, píše TASR.
Lietadlo indickej nízkonákladovej spoločnosti IndiGo letelo z Kalkaty na východe Indie do Kantonu pri Hongkongu približne tri a pol hodiny.
Počas posledných piatich rokov museli cestujúci medzi Čínou a Indiou prestupovať v tretích krajinách, keďže priame lety boli pôvodne pozastavené v roku 2020 kvôli pandémii Covid-19, vysvetľuje DPA.
Pozastavenie priamych letov sa potom predĺžilo z politických dôvodov v dôsledku zrážok medzi čínskymi a indickými vojakmi v spornom pohraničnom regióne v Himalájach.
Peking a Naí Dillí sa na obnovení priameho leteckého spojenia v zásade dohodli už v januári. Ďalšie letecké trasy, vrátane letu medzi Šanghajom a indickou metropolou, by mali byť spustené začiatkom novembra, dodáva DPA.
