Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Zahraničie

Čína a India po piatich rokoch obnovili priame letecké spojenie

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Lietadlo indickej nízkonákladovej spoločnosti IndiGo letelo z Kalkaty na východe Indie do Kantonu pri Hongkongu približne tri a pol hodiny.

Autor TASR
Peking 27. októbra (TASR) - India a Čína po piatich rokoch obnovili vzájomné priame lety, keď v pondelok pristálo lietadlo z indickej Kalkaty v čínskom meste Kanton. Podľa agentúry DPA je to ďalší znak postupného zlepšovania vzájomných vzťahov, píše TASR.

Lietadlo indickej nízkonákladovej spoločnosti IndiGo letelo z Kalkaty na východe Indie do Kantonu pri Hongkongu približne tri a pol hodiny.

Počas posledných piatich rokov museli cestujúci medzi Čínou a Indiou prestupovať v tretích krajinách, keďže priame lety boli pôvodne pozastavené v roku 2020 kvôli pandémii Covid-19, vysvetľuje DPA.

Pozastavenie priamych letov sa potom predĺžilo z politických dôvodov v dôsledku zrážok medzi čínskymi a indickými vojakmi v spornom pohraničnom regióne v Himalájach.

Peking a Naí Dillí sa na obnovení priameho leteckého spojenia v zásade dohodli už v januári. Ďalšie letecké trasy, vrátane letu medzi Šanghajom a indickou metropolou, by mali byť spustené začiatkom novembra, dodáva DPA.
.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente