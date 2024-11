Čína a Indonézia sa snažia o intenzívnejšie partnerstvo

Peking 9. novembra (TASR) - Prezidenti Číny a Indonézie - Si Ťin-pching a Prabowo Subianto - podpísali v sobotu v Pekingu balík zmlúv o spolupráci vo viacerých oblastiach. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na čínsku štátnu televíziu, uvádza TASR.



V rámci snahy o intenzívnejšie partnerstvo v kľúčových oblastiach boli podpísané zmluvy, ktoré sa týkajú napr. ochrany vody či ťažobného priemyslu.



V nedeľu sa indonézska delegácia zúčastní na rokovaní so zástupcami popredných čínskych spoločností. Očakáva sa, že budú podpísané zmluvy o investíciách v hodnote viac ako 10 miliárd dolárov.



Prabowova návšteva v Číne sa koná len niekoľko týždňov po jeho uvedení do úradu, podotkol Reuters s tým, že počas jeho návštevy bolo v Pekingu vydané aj dvojstranné vyhlásenie o podpore komplexného strategického partnerstva a rozvoja.



Podľa Si Ťin-pchinga Čína chce posilniť spoluprácu s Indonéziou v rôznych oblastiach vrátane znižovania chudoby, liekovej politiky, obilninárstva a rybného priemyslu.



Si na stretnutí s indonézskym kolegom uviedol, že obe krajiny by sa mali navzájom podporovať najmä pri ochrane svojich kľúčových záujmov, ale aj v oblasti digitalizácie, technologických inovácií a recyklácie.



Reuters pripomenul, že Prabowo si po nedávnom víťazstve v prezidentských voľbách vybral Čínu ako prvú krajinu, kam zavítal ako prezident. Toto jeho rozhodnutie prijať pozvanie Si Ťin-pchinga na návštevu Pekingu zasa potvrdzuje zámer Jakarty pokračovať vo svojich strategických väzbách, uviedol Reuters.



"V súčasnej komplikovanej globálnej situácii Indonézia dúfa v ďalšie posilnenie všestrannej strategickej koordinácie s Čínou a chce sa stať jej komplexným strategickým partnerom," vyhlásil Prabowo v Pekingu, píše TASR.