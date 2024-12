Čína a Irán: Blízky východ nie je bojiskom pre veľké mocnosti

Peking 28. decembra (TASR) - Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí a jeho rezortný partner z Číny Wang I sa v sobotu zhodli, že Blízky východ "nie je bojiskom veľkých mocností". Podľa nich by preto nemal slúžiť ako priestor geopolitického súperenia krajín nachádzajúcich sa mimo regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Medzinárodné spoločenstvo by malo rešpektovať suverenitu, bezpečnosť, stabilitu, jednotu a územnú celistvosť krajín Blízkeho východu," uviedli ministri podľa správy z Pekingu. Arákčí je na svojej prvej návšteve Číny, odkedy bol vymenovaný do funkcie.



Ministri zároveň zopakovali výzvy na prímerie v Pásme Gazy a zdôraznili dôležitosť dodržiavania už dohodnutého prímeria v Libanone. Taktiež žiadali "koordinovanú podporu protiteroristických, zmierovacích a humanitárnych procesov v Sýrii".



"Obe strany súhlasili, že Blízky východ patrí obyvateľom Blízkeho východu a nie je bojiskom mocností. Nemal by preto padnúť za obeť geopolitickej súťaži a konfliktom krajín, ktoré sa ani nenachádzajú v regióne," upresnilo čínske ministerstvo podľa AFP.



Arákčí a Wang I rokovali aj o iránskom jadrovom programe, ktorý by podľa vlád viacerých krajín vrátane USA mohol smerovať k výrobe zbraní. Wang I v sobotu povedal Arákčímu, že Peking "neoblomne podporuje iránsku stranu pri ochrane jej legitímnych práv a záujmov", píše AFP.