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Čína a Kambodža začali najväčšie spoločné vojenské cvičenie
Ôsmy ročník cvičenia Zlatý drak sa zameria na boj proti terorizmu a pirátstvu, ako aj na humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Phnom Penh 25. novembra (TASR) - Čína a Kambodža v stredu začali spoločné vojenské cvičenie, ktoré je podľa Phnom Penha najväčšie v histórii ich vojenskej spolupráce. Zúčastňuje sa na ňom takmer 3000 príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ôsmy ročník cvičenia Zlatý drak sa zameria na boj proti terorizmu a pirátstvu, ako aj na humanitárnu pomoc. Potrvá do polovice decembra. Z takmer 3000 účastníkov je podľa kambodžskej armády približne 1300 Číňanov. Vlani sa na cvičení zúčastnilo takmer 900 čínskych a vyše 1300 kambodžských vojakov.
Cvičenie sa začalo na námornej základni Ream pri Thajskom zálive na juhu Kambodže. Jej modernizácia za pomoci Číny vyvoláva obavy Washingtonu, podľa ktorého by Peking mohol základňu využiť na posilnenie svojho strategického postavenia v blízkosti Juhočínskeho mora. Kambodža však opakovane odmieta, že by základňa slúžila výlučne niektorej zahraničnej mocnosti.
Kambodžský minister obrany Tea Seiha zdôraznil, že cvičenie nie je namierené proti žiadnej tretej krajine.
Premiér Hun Manet v auguste oznámil, že Kambodža v budúcom roku obnoví spoločné vojenské cvičenia s USA, ktoré pozastavila v roku 2017.
Ôsmy ročník cvičenia Zlatý drak sa zameria na boj proti terorizmu a pirátstvu, ako aj na humanitárnu pomoc. Potrvá do polovice decembra. Z takmer 3000 účastníkov je podľa kambodžskej armády približne 1300 Číňanov. Vlani sa na cvičení zúčastnilo takmer 900 čínskych a vyše 1300 kambodžských vojakov.
Cvičenie sa začalo na námornej základni Ream pri Thajskom zálive na juhu Kambodže. Jej modernizácia za pomoci Číny vyvoláva obavy Washingtonu, podľa ktorého by Peking mohol základňu využiť na posilnenie svojho strategického postavenia v blízkosti Juhočínskeho mora. Kambodža však opakovane odmieta, že by základňa slúžila výlučne niektorej zahraničnej mocnosti.
Kambodžský minister obrany Tea Seiha zdôraznil, že cvičenie nie je namierené proti žiadnej tretej krajine.
Premiér Hun Manet v auguste oznámil, že Kambodža v budúcom roku obnoví spoločné vojenské cvičenia s USA, ktoré pozastavila v roku 2017.