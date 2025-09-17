< sekcia Zahraničie
Čína a Katar odsúdili izraelskú ofenzívu v meste Gaza
K týmto vyjadreniam sa pridal aj Peking.
Autor TASR
Peking 17. septembra (TASR) - Čína a Katar v stredu kritizovali rozsiahly pozemný útok Izraela na mesto Gaza, ktorého deklarovaným cieľom je zničiť palestínske militantné hnutie Hamas. Katar najnovšiu ofenzívu označil za „pokračovanie genocídnej vojny proti palestínskemu ľudu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K týmto vyjadreniam sa pridal aj Peking. „Čína rozhodne odmieta izraelskú eskaláciu vojenských operácii v Gaze a odsudzuje všetky činy, ktoré ubližujú civilistom a ktoré porušujú medzinárodné právo,“ vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
Podľa portálu The Times of Israel (TOI) izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v pondelok Čínu a Katar obvinil, že v západných médiách vedú kampaň s cieľom „blokovať“ Izrael a oslabiť podporu jeho spojencov.
„Organizujú útok na Izrael... (prostredníctvom) sociálnych médií západného sveta a Spojených štátov. Budeme musieť proti tomu bojovať a budeme proti tomu bojovať našimi vlastnými metódami,“ vyhlásil v pondelok Netanjahu. Pre izraelský web i24 následne objasnil, že „v súčasnosti existuje pokus o uvalenie blokády na Izrael zo strany rôznych subjektov a krajín na čele s Katarom.“ „V prvom rade ide o mediálnu blokádu financovanú obrovskými sumami peňazí, a to ako z Kataru, tak aj z iných krajín, ako je Čína,“ dodal premiér.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v utorok počas návštevy Dauhy stretol s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním s cieľom požiadať Katar, aby naďalej pôsobil ako sprostredkovateľ v rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy.
