Čína a LAŠ odsúdili násilie v Izraeli, Kremeľ varoval pred eskaláciou

Moskva/Peking 9. októbra (TASR) - Kremeľ v pondelok vyjadril znepokojenie z najnovšieho vývoja v Izraeli a v pásme Gazy, pričom varoval pred rizikom eskalácie do širšieho konfliktu na Blízkom východe.



Znepokojenie vyjadrila aj Čína, ktorá zároveň odsúdila aj násilie voči civilistom, ku ktorému dochádza počas pokračujúcich bojov medzi Izraelom a palestínskymi militantmi.



"Násilie páchané všetkými stranami" odsúdila aj Liga arabských štátov (LAŠ). "Požadujeme vytvorenie rámca na politické riešenie a spravodlivé urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu," uviedol šéf LAŠ Ahmad Abúl Ghajt.



TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Sledujeme s veľkým znepokojením, čo sa deje okolo Izraela a Blízkeho východu. Situácia so sebou potencionálne prináša riziko rozšírenia, a preto je v týchto dňoch dôvodom nášho znepokojenia," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Dodal, že situáciu v Izraeli a Gaze je nutné čo najskôr nasmerovať k mierovému riešeniu, pretože pokračovanie násilia predstavuje hrozbu pre celý región.



Zároveň varoval pre rizikom, že by sa do konfliktu mohla zapojiť aj "tretia strana", ktorú nijako nekonkretizoval.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok prisľúbil že Rusko a Liga arabských štátov (Al) budú spoločne pracovať na zastavení krviprelievania v Izraeli a pásme Gazy. Urobil tak na stretnutí so šéfom (LAŠ) Ahmadom Abúlom Ghajtom v Moskve.



Čína v pondelok taktiež vyjadrila nesúhlas a znepokojenia nad dianím v Izraeli a pásme Gazy. "Čínu veľmi znepokojuje súčasná eskalácia medzi Palestínou a Izraelom," uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning.



Dodala, že Peking je "hlboko zarmútený" civilnými obeťami konfliktu a odsudzuje konanie, ktoré ubližuje civilistom. "Čína nesúhlasí s krokmi, ktoré rozširujú konflikt a podkopávajú regionálnu stabilitu a dúfa v čo najskorší koniec vojny a obnovenie mieru," dodala Mao.



Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael, pričom militanti z tohto hnutia súčasne na mnohých miestach prenikli cez hranice. Izrael reagoval protiútokom, pričom na oboch stranách už hlásia stovky obetí.



Palestínskym ozbrojencom sa podarilo odvliecť do Gazy aj množstvo izraelských rukojemníkov, civilistov aj vojakov.