Peking 20. októbra (TASR) - Čínsky vyslanec pre Blízky východ v piatok vyhlásil, že Čína a Rusko majú rovnaký postoj k palestínskej otázke a spoločne sa chcú usilovať o upokojenie súčasnej situácie v Izraeli a Gaze, ako aj pomôcť dosiahnuť tzv. dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Hlavným dôvodom, pre ktorý vznikla súčasná situácia v palestínsko-izraelskom konflikte, je skutočnosť, že palestínskemu ľudu neboli zaručené jeho legitímne národné práva," tvrdil vyslanec Čaj Ťün, ktorý vo štvrtok v Katare absolvoval stretnutie so osobitným zástupcom ruského prezidenta pre Blízky východ a Afriku Michailom Bogdanovom.



"Čína a Rusko majú rovnaký postoj k palestínskej otázke a Čína je pripravená udržiavať komunikáciu a vzájomne sa koordinovať s Ruskom v záujme podpory deeskalácie situácie," povedal čínsky vyslanec.



Dodal, že Peking aj Moskva chcú zohrávať pozitívnu úlohu v obnovení mierových rokovaní medzi Palestínčanmi a Izraelom - s dôrazom na realizácii dvojštátneho riešenia - a "podporovať komplexné, spravodlivé a trvalé riešenie palestínskej otázky v čo najkratšom čase".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že obe strany potvrdili svoje "neochvejné zameranie sa na úzku koordináciu úsilia o politické riešenie tejto a ďalších kríz v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky".



Čína, ktorá vníma Spojené štáty ako príliš naklonené Izraelu, tvrdí, že odmieta útoky na civilistov, avšak pôvodný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael neodsúdila. Vyzvala však na okamžité prímerie.



"Sme presvedčení, že pri riešení naliehavých otázok v medzinárodnom spoločenstve by mali byť veľmoci objektívne a nestranné," uviedla v piatok hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning.



AP pripomína, že Peking označuje Hamas za "hnutie odporu", nie za teroristickú skupinu, ako to robia iné krajiny vrátane Izraela.