Čína a Rusko ukončili spoločné vojenské cvičenia

Peking/Moskva 13. augusta (TASR) - Čína a Rusko zhodnotili pozitívne svoje spoločné vojenské cvičenia, ktoré za účasti viac ako 10.000 armádnych príslušníkov prebiehali od pondelka do piatka v severočínskej autonómnej oblasti Ning-sia.



Cieľom manévrov bolo prehĺbenie boja proti terorizmu a spoločná obrana regionálnej bezpečnosti a stability. Už dlhšie plánované cvičenia sa konali na pozadí rastúcich obáv z eskalácie napätia v Afganistane, kde militantné islamistické hnutie Taliban pri svojej ofenzíve rýchlo dobýja ďalšie mestá, píše agentúra DPA.



Peking kritizoval odsun vojakov USA z Afganistanu ako unáhlený a je znepokojený nestabilitou v Afganistane. Obáva sa aj tiež, že by odtiaľ mohli do krajiny preniknúť teroristi, ktorí by bojovali za nezávislosť oblasti Sin-ťiang na severozápade Číny.



Spoločné vojenské cvičenia podľa Pekingu pozdvihli spoluprácu ozbrojených síl Číny a Ruska na novú úroveň. Ruskí vojaci sa po prvý raz zúčastnili na manévroch na čínskom území a používali aj čínsku bojovú techniku. Okrem toho boli prvýkrát použité spoločné veliace a kontrolné systémy, oznámilo čínske ministerstvo obrany. Nasadených bolo podľa ruskej agentúry Interfax približne 200 obrnených vozidiel, 90 diel či viac ako 100 lietadiel a vrtuľníkov.



"Spoločné cvičenia Ruska a Číny sa medzičasom konajú pravidelne," uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu, keď v závere manévrov navštívil zúčastnené jednotky spoločne s čínskym rezortným partnerom Wej Feng-chem. Konštatoval tiež súhru oboch ozbrojených síl na zemi, vo vzduchu a na mori, čo je podľa neho dôležité pre ďalšiu spoluprácu.