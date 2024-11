Čína a Rusko uskutočnili spoločné cvičenie vojenských lietadiel

Peking/Soul 29. novembra (TASR) - Čínska a ruská armáda uskutočnili v piatok deviatu spoločnú "strategickú leteckú hliadku" vo vzdušnom priestore nad Japonským morom. S odvolaním sa na čínske štátne médiá o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Spoločná hliadka je každoročnou súčasťou plánu spolupráce medzi oboma krajinami, uvádza sa v správe. V júli obe armády organizovali vzdušnú hliadku strategických bombardérov neďaleko amerického štátu Aljaška, na čo USA a Kanada reagovali vyslaním svojich stíhačiek.



Juhokórejská armáda v piatok oznámila, že päť čínskych a šesť ruských vojenských lietadiel vstúpilo do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey (KADIZ) východne a južne od krajiny. Soul v dôsledku toho do oblasti vyslal svoje lietadlá, informovala tlačová agentúra Jonhap.



Ruské a čínske stroje vstupovali do zóny opakovane od dopoludnia do popoludnia miestneho času. Podľa juhokórejských predstaviteľov išlo o bombardéry a stíhacie lietadlá, ktoré nenarušili vzdušný priestor Južnej Kórey.



Generálny štáb v Soule doplnil, že let bol súčasťou každoročných spoločných vzdušných cvičení Číny a Ruska, počas ktorých obe krajiny od roku 2019 vysielajú svoje lietadlá do zóny KADIZ raz alebo dvakrát za rok. Južnú Kóreu o tom vopred neinformujú.



Identifikačná zóna protivzdušnej obrany nie je vzdušným priestorom krajiny; je určená na to, aby sa v nej cudzie lietadlá identifikovali a zabránilo sa tak prípadným zrážkam.