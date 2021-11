Čína a Rusko žiadajú zrušenie kľúčových sankcií voči KĽDR

New York 3. novembra (TASR) - Čína a Rusko vyzývajú Bezpečnostnú radu OSN, aby zrušila celý rad sankcií voči Severnej Kórei. V návrhu rezolúcie zdôraznili hospodárske ťažkosti tejto izolovanej krajiny s tým, že odvolanie sankčných opatrení by malo za cieľ zlepšiť život civilného obyvateľstva, informovala v stredu agentúra AP.



BR OSN uvalila sankcie na Severnú Kóreu (KĽDR) v roku 2006 po jej prvej jadrovej skúške a v nasledujúcich rokoch ich v dôsledku ďalších takýchto testov i vývoja balistických rakiet postupne sprísňovala. Podľa vyjadrenia bývalej veľvyslankyne USA pri OSN Nikki Haleyovej z roku 2018 tieto opatrenia zastavili všetok severokórejský vývoz a 90 percent obchodu krajiny, pričom jej zabránili využívať pracovníkov vyslaných do zahraničia, aby zarábali "tvrdú menu".



Návrh rezolúcie, ktorý Čína a Rusko poskytli členom BR OSN a AP ho získala v utorok, apeluje na členské krajiny svetovej organizácie, aby zintenzívnili humanitárnu pomoc pre KĽDR a podporu pre tento štát v boji proti pandémii i pri rozvoji ekonomiky.



Podľa návrhu by mal byť zrušený zákaz vývozu tzv. morských plodov a textílií a odvolané obmedzenie dovozu ropných produktov, pričom občania KĽDR by mali dostať znovu možnosť pracovať v zahraničí a posielať svoje zárobky domov.



Peking a Moskva navrhujú tiež zrušenie zákazu dovážať do Severnej Kórey niektoré stroje a vozidlá na výstavbu infraštruktúry, ako aj celý rad tovaru ako radiátory a klimatizácie, kovové časti striech a okien, skrutky, ihly na šitie, vysávače, kuchynský riad a vybavenie, poľnohospodárske zariadenia, bicykle či hasičské prístroje.



Viacerí diplomati v OSN naznačili, že takáto rezolúcia zrejme narazí v Bezpečnostnej rade na odpor, keďže KĽDR naďalej porušuje sankcie svetovej organizácie.



Severná Kórea zápasí s rastúcimi cenami a nedostatkom liekov a ďalších základných potrieb, ktorý urýchlil šírenie chorôb, ako je týfus. Odborníci súčasne spochybňujú tvrdenia Pchjongjangu, že v krajine sa dosiaľ nevyskytol žiaden prípad nákazy koronavírusom.