Čína a Severná Kórea potvrdili vzájomné pevné spojenectvo

Peking 18. decembra (TASR) - Čína a Severná Kórea si v pondelok vzájomne vyjadrili pevnú podporu a dôveru v bilaterálnych vzťahoch. Urobili tak v deň, keď ostatné krajiny odsúdili najnovší raketový test Pchjongjangu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šéf čínskej diplomacie Wang I sa v pondelok stretol s námestníkom severokórejskej ministerky zahraničných vecí Pak Mjong-hom, vedúcim delegácie z KĽDR, ktorá navštívila Peking.



"Aj napriek turbulentnej medzinárodnej situácii sa Čína a Severná Kórea vždy pevne podporovali a navzájom si dôverovali, čo dokazuje strategický význam priateľskej bilaterálnej spolupráce," povedal Wang I. Deklaroval, že tradičné priateľstvo medzi Čínou a KĽDR je cenným prínosom pre obe strany.



Severná Kórea v pondelok skúšobne odpálila raketu, ktorá bola podľa japonského ministerstva obrany medzikontinentálnou balistickou strelou s potenciálnym doletom viac ako 15.000. V jej dosahu by tak podľa Tokia bolo celé kontinentálne územie USA.



Vo vyhlásení čínskeho ministerstva zahraničných vecí zo stretnutia v Pekingu sa uvádza, že obe strany rokovali o záležitostiach "spoločného záujmu".



Peking "je ochotný spolupracovať so Severnou Kóreou na posilnení komunikácie a koordinácie, prehĺbení spolupráce v rôznych oblastiach a podporovať trvalý a stabilný rozvoj priateľských vzťahov Číny a Severnej Kórey", dodal Wang.



Agentúra AFP píše, že Peking je hlavným politickým aj ekonomickým podporovateľom Pchjongjangu. Rozvoj vzájomných vzťahov sa však do veľkej miery zastavil počas pandémie covidu, keď KĽDR uzatvorila svoje hranice.