Čína a Singapur podnikajú spoločné vojenské cvičenie

Peking 24. apríla (TASR) - Čína a Singapur podniknú v priebehu tohto týždňa prvé spoločné vojenské cvičenie od roku 2021. Odohrá sa v čase, keď sa Peking snaží o prehĺbenie obrannej a bezpečnostnej spolupráce v juhovýchodnej Ázii. V pondelok to na svojej webstránke uviedlo čínske ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Na cvičení, ktoré potrvá od konca apríla do začiatku mája, sa zúčastnia aj raketonosná fregata Jü-lin, ako aj a mínolovky Čch'-pi patriace čínskym námorným silám. Čínsky rezort obrany však presnú lokalizáciu ýchto vojenských manévrov neoznámil.



Agentúra Reuters pripomína, že Čína a Sigapur uskutočnili v medzinárodných vodách na južnom okraji Juhočínskeho mora spoločné vojenské cvičenie aj pred dvomi rokmi. Stalo sa tak po tom, čo tieto dve krajiny v roku 2019 rozšírili bilaterálnu obrannú zmluvu tak, aby zahŕňala i rozsiahlejšie cvičenia svojich pozemných armád, námorníctva a vzdušných síl.



K hlbšej spolupráci Číny a Singapuru prichádza v čase zvýšeného napätia v oblasti Juhočínskeho mora, upozorňuje Reuters. Ide o oblasť s rozlohou približne 3,5 milióna štvorcových kilometrov, cez ktorú sa často preplavujú lode krajín Západu. To sa stretáva s nevôľou Číny, ktorá si nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora, proti čomu sa stavajú Filipíny, Taiwan, Vietnam, Brunej i Malajzia.



Medzinárodný súdny dvor v Haagu už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však na súdnom pojednávaní nezúčastnila a jeho verdikt neakceptuje.



Peking v uplynulých rokoch pri presadzovaní svojich nárokov vybudoval v Juhočínskom mori umelé ostrovy; niektoré z nich majú aj vojenské zariadenia a pristávacie dráhy.