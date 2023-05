Čína a stredoázijské krajiny sa na záver summitu dohodli na spolupráci

Si-an 19. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok predstavil veľkolepý plán rozvoja Strednej Ázie - od budovania infraštruktúry až po podporu obchodu. Ako konštatovala agentúra Reuters, Čína tak prevzala novú vedúcu úlohu v regióne, ktorý bol tradične ruskou sférou vplyvu.



Čína je pripravená koordinovať rozvojové stratégie s Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Turkménskom a Uzbekistanom a podporovať ich modernizáciu, uviedol Si v prejave na summite Čína - Stredná Ázia v meste Si-an na severozápade Číny.



Neskôr na tlačovej konferencii so svojimi stredoázijskými partnermi Si konštatoval, že "summit dodal nový impulz rozvoju a oživeniu šiestich krajín a vniesol silnú pozitívnu energiu do regionálneho mieru a stability".



Si počas rokovaní sľúbil, že Čína zvýši cezhraničný obchod rozvojom diaľnic a železničných tratí, povzbudí čínske spoločnosti, aby si zriadili sklady v Strednej Ázii a zjednoduší i dovozné procedúry.



Navrhol tiež vytvorenie partnerstva medzi Čínou a Strednou Áziou na rozvoj ťažby ropy a plynu. Peking chce urýchliť výstavbu ďalšieho plynovodu na dodávky plynu zo Strednej Ázie pre energeticky náročné čínske hospodárstvo. Má zámer aj podporovať využívanie jadrovej energie.



Čína sa svojou angažovanosťou dostala na čelo "pretekov" o politický vplyv a energetické aktíva v stredoázijskom regióne bohatom na prírodné zdroje. Rusko je totiž zaneprázdnené vojnou na Ukrajine a stiahnutie amerických síl z Afganistanu znižuje prítomnosť USA v regióne, konštatovala agentúra Reuters.



Agentúra poukázala aj na to, že päť bývalých sovietskych republík so sieťou obchodných koridorov ponúka Číne alternatívne trasy na prepravu paliva, potravín a iných komodít v prípade, že dôjde k narušeniu dodávok inde.



Tieto prísľuby podpory a spolupráce, ktoré zazneli na dvojdňovom summite v Si-ane, predstavujú protipól k "negatívnemu" obrazu Číny, ktorý od piatku rezonuje na summite skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta v Hirošime v Japonsku.