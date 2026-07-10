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Čína a Taiwan sa pripravujú na príchod tajfúnu Bavi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Šanghaj, ležiaci ďalej na sever pozdĺž pobrežia, sa na vplyv tajfúnu pripravuje tiež.

Autor TASR
Tchaj-pej 10. júla (TASR) - Čína a Taiwan v piatok zintenzívnili prípravy na príchod blížiaceho sa tajfúnu Bavi a vydali sériu varovaní pred výdatnými dažďami, záplavami a silným vetrom. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Bavi v uplynulých dňoch pri prechode cez západný Tichý oceán nakrátko zosilnel na supertajfún, odvtedy však zoslabol.

V niektorých častiach severného Taiwanu, vrátane hlavného mesta Tchaj-pej, sú pred príchodom tajfúnu zatvorené školy a mnohé podniky. Najsilnejšie zrážky očakávajú úrady od piatkového večera do soboty.

Taiwanský prezident Laj Čching-te vyzval vládne orgány, aby úzko spolupracovali a zaistili bezpečnú evakuáciu obyvateľov vysoko rizikových oblastí, predovšetkým horských regiónov na severe krajiny.

Do piatkového rána bolo zrušených viac ako 400 letov a viac ako 100 trajektových spojov bolo pozastavených.

Podľa čínskych meteorologických úradov by mal tajfún v sobotu večer zasiahnuť východné pobrežie Číny medzi okresom Sia-pchu v provincii Fu-ťien a okresom Wen-ling v provincii Če-ťiang.

Čínske úrady v týchto provinciách prijali núdzové opatrenia, v rámci ktorých nariadili rybárskym lodiam návrat do prístavov a zrušili viaceré trajektové spojenia. Vystríhali tiež pred zosuvmi pôdy a veľkým vlnobitím.

Šanghaj, ležiaci ďalej na sever pozdĺž pobrežia, sa na vplyv tajfúnu pripravuje tiež.
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