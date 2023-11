Čína a Uruguaj posilnili vzťahy pri stretnutí svojich lídrov v Pekingu

Peking 23. novembra (TASR) - Čína v stredu posilnila svoje diplomatické vzťahy s Uruguajom; prezident Si Ťin-pching sa v Pekingu stretol s kolegom Luisom Lacalleom Pouom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Čína je najväčším obchodným partnerom Uruguaja, čo je v súlade s neustále rastúcim vplyvom Pekingu v Latinskej Amerike, kde investuje miliardy dolárov do infraštruktúry.



"Strategické partnerstvo medzi Čínou a Uruguajom sa zvýšilo," povedal Si. Čína sa zamerala na Latinskú Ameriku v rámci svojej globálnej snahy o získanie prírodných zdrojov.



Uruguajská prezidentská kancelária v stredu uviedla, že Si a Lacalle Pou sa dohodli na "pokračovaní úsilia o urýchlenie budovania združenia voľného obchodu" medzi oboma krajinami.



Uruguaj je spolu s Brazíliou, Argentínou a Paraguajom súčasťou juhoamerického obchodného bloku Mercosur.



Túžba Montevidea rokovať o obchodnej dohode s Čínou samostatne vyvolala v minulosti odpor ostatných členov bloku, čo takmer viedlo k jeho rozpadu.



Silné väzby s Čínou nedávno potvrdila aj Brazília pod vedením staronového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Novozvolený argentínsky prezident Javier Milei však počas svojej predvolebnej kampane pohrozil prerušením vzťahov s Čínou, zatiaľ čo Paraguaj udržiava diplomatické vzťahy s Taiwanom.



Si vyhlásil, že je odhodlaný urobiť z čínsko-uruguajských vzťahov "model solidarity a spolupráce".



Lacalle Pou pre médiá povedal, že chce ešte viac prehĺbiť "viacrozmerné vzťahy" a pripomenul, že jeho krajina nedávno posilnila svoje diplomatické zastúpenie v Číne.



Uruguaj podľa neho podniká kroky zamerané na vstup do Novej rozvojovej banky (NDB) so sídlom v Šanghaji, inštitúcie založenej krajinami zoskupenia BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika). Lacalle Pou zároveň pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Uruguaja v budúcom roku.