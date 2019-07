Čína a USA hovorili telefonicky o obchode

Obchodný splnomocnenec USA Robert Lighthizer rozhovor potvrdil, podrobnosti však neuviedol.

Washington 19. júla (TASR) - Predstavitelia USA a Číny diskutovali tento týždeň telefonicky o vzájomnom obchode. Rokovania boli zmrazené začiatkom mája, keď americký prezident Donald Trump rozhodol o zvýšení dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (178,16 miliardy eur). V tejto súvislosti americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že vzhľadom na rozsah diskusií by mohli nasledovať už osobné rozhovory.



Obchodný splnomocnenec USA Robert Lighthizer rozhovor potvrdil, podrobnosti však neuviedol. "Ani čínski zástupcovia sa nevyjadrili jasnejšie, bývalý prezident Čínskeho inštitútu medzinárodných štúdií Su Ge však očakáva oficiálne rokovania do konca tohto mesiaca. Aspoň sa dohodli na tom, že vyjednávacie tímy by mohli pokračovať v pôvodnej práci, tak držme palce," povedal.



Podľa hlavného ekonóma Milken Institute Williama Leeho je však napätie medzi krajinami stále vysoké. Ani jedna zo strán nie je ochotná ustúpiť v otázkach, ktoré sú pre ňu kritické.



"Taká vysoká neistota v obchode vedie k tomu, že výrobné firmy nie sú veľmi ochotné realizovať väčšie investície. To má nepriaznivý vplyv na tempo rastu americkej ekonomiky," dodal, pričom upozornil, že šance na uzatvorenie dohody ovplyvňuje aj fakt, že Čína vyžaduje od USA rešpekt. "Ak sa majú Číňania dostaviť k rokovaciemu stolu, tak iba takým spôsobom, aby si zachovali svoju tvár," dodal Lee.



(1 EUR = 1,1226 USD)