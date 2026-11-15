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Čína a USA viedli konzultácie o obchodných otázkach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rokovanie sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Autor TASR
Peking 15. novembra (TASR) - Spojené štáty a Čína viedli konzultácie o obchodných otázkach len niekoľko dní pred plánovaným stretnutím lídrov oboch krajín. V piatok (13. 11.) sa uskutočnilo vôbec prvé zasadnutie spoločnej obchodnej rady, oznámilo v sobotu (14. 11.) čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rokovanie sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Podľa čínskeho ministerstva sa diskutovalo o možnom znížení ciel v objeme 30 miliárd USD (27,14 miliardy eur), obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a ďalších témach. Čínska strana označila túto výmenu názorov za „úprimnú, dôkladnú a konštruktívnu“. Konkrétne závery z rokovania obchodnej rady zatiaľ nie sú známe. Dohoda o vzniku bilaterálneho obchodného formátu vzišla z májového samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom v Pekingu. Podrobnosti boli následne doriešené na stretnutí vo Washingtone v septembri.

Podľa Bieleho domu sa obaja lídri opäť stretnú vo štvrtok (19. 11.) na okraj samitu Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene, kde sa má vôbec po prvý raz uskutočniť trojstranná schôdzka za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina.

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