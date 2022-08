Čína: Ak Pelosiová navštívi Taiwan, USA za to ponesú zodpovednosť

Peking 2. augusta (TASR) - Čína vyhlásila, že ak predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová počas svojho ázijského turné navštívi Taiwan, Spojené štáty "za to zaplatia". V utorok to na tlačovej konferencii uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Americká strana ponesie zodpovednosť a zaplatí za podkopávanie suverénnych bezpečnostných záujmov Číny," zdôraznila Chua.



Spojené štáty obvinil z destabilizácie sveta aj ruský rezort diplomacie. Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová povedala, že "Washington prináša svetu destabilizáciu – ani jeden vyriešený konflikt, avšak mnoho vyprovokovaných".



Napätie medzi Taiwanom a Čínou sa zintenzívnilo po správach o Pelosiovej možnej návšteve Taiwanu. Taiwanská armáda v utorok vyhlásila, že je "odhodlaná, schopná a presvedčená", že dokáže zaistiť bezpečnosť a ochranu svojej krajiny pred narastajúcimi hrozbami zo strany Číny.



Pelosiová v utorok pristála na leteckej základni v hlavnom meste Malajzie Kuala Lumpur. Po Singapure ide o jej druhú zastávku v Ázii. Navštíviť má tiež Južnú Kóreu a Japonsko. V Malajzii sa stretne s tamojším premiérom a predsedom dolnej komory parlamentu.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v minulotýždňovom telefonáte so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom varoval USA, aby sa "nezahrávali s ohňom", čo sa týka Taiwanu. Aj čínsky vyslanec pri OSN Čang Chun v pondelok poznamenal, že ak Pelosiová skutočne navštívi Taiwan, Čínska ľudová republika "podnikne pevné a silné opatrenia na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti".