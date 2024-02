Čína: Americké veto o prímerí v Gaze robí situáciu nebezpečnejšou

Peking 21. februára (TASR) - Rozhodnutie Spojených štátov vetovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vyzývajúcu na okamžité prímerie v Pásme Gazy posúva konflikt do ešte nebezpečnejšej polohy. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Čína hlasovala za rezolúciu," uviedla Mao na svojej pravidelnej tlačovej konferencii.



"Spojené štáty to opäť ako jediné vetovali, čím posunuli situáciu v Gaze do ešte nebezpečnejšej polohy. Všetky zainteresované strany z toho vyjadrili veľké sklamanie a nespokojnosť," dodala Mao.



Zároveň poukázala na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Gaze a vplyv, ktorý konflikt v Gaze má na mier a stabilitu na Blízkom východe. "Bezpečnostná rada musí čo najrýchlejšie konať, aby zastavila boje. Je to morálna povinnosť, ktorú nemožno odložiť na neskôr," uviedla hovorkyňa.



"Budeme pokračovať v spolupráci so všetkými stranami medzinárodného spoločenstva, aby sme zatlačili na Bezpečnostnú radu, aby prijala zodpovedné a zmysluplné kroky a nepoľavila v úsilí o čo najskoršie utlmenie vojny v Gaze," dodala Mao.



Washington v utorok vetoval rezolúciu BR OSN, ktorú predložilo Alžírsko. Dokument vyzýval na okamžité humanitárne prímerie vo vojnou zmietanej Gaze a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zajatých militantmi počas októbrového útoku na Izrael.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová označila hlasovanie o rezolúcii za nezodpovedné, pretože by podľa nej mohlo ohroziť rokovania o prepustení rukojemníkov v Gaze.



Spojené štáty za vetovanie rezolúcie čelili kritike mnohých krajín vrátane Ruska či Saudskej Arábie, ale aj spojencov Francúzska a Slovinska.